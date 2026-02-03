Durazno dice presente en Agro en Punta con referentes del cooperativismo y la industria cárnica

Figuras vinculadas a Durazno participan de la 3ª edición de Agro en Punta, con foco en innovación, carnes y cooperativismo.

La 3ª edición de Agro en Punta vuelve a reunir en Punta del Este a referentes del sector agropecuario nacional e internacional, y el departamento de Durazno marca una presencia destacada a través de comunicadores, dirigentes cooperativos y actores clave de la industria cárnica y ganadera.

Entre los participantes vinculados al departamento se encuentra el comunicador duraznense Martín Olaverry, la ingeniera agrónoma Sofía Fossati, el productor y gremialista Pablo Perdomo, así como referentes del ámbito empresarial ligados al Frigorífico BPU, propiedad del grupo brasileño Minerva Foods.

El evento se desarrolla del 4 al 6 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este y se presenta como un espacio de encuentro entre actores del agro latinoamericano y global, abordando ejes como inversiones, sostenibilidad, innovación y desarrollo productivo. En su tercera edición consecutiva, Agro en Punta ofrece foros temáticos, más de 40 microconferencias en simultáneo, remates ganaderos y la proyección del documental multipremiado Un mundo sin vacas.

Cooperativismo y campo natural

La delegación vinculada a Durazno tiene un fuerte anclaje en el cooperativismo agrario. El presidente de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Pablo Perdomo, y la Sofía Fossati, integrante del núcleo cooperativo de Cooperativa El Fogón de Sarandí del Yí y delegada de CAF en la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, participan de una conferencia central dedicada a la producción ganadera sostenible.

Desde CAF se destacó que esta presencia, por segundo año consecutivo, reafirma el compromiso con el desarrollo del cooperativismo y la producción consciente en Uruguay. La actividad se enmarca además en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, poniendo en valor el rol de los productores que gestionan y conservan el campo natural.

La apertura estará a cargo del Ing. Agr. Gonzalo Kmaid, representante de FAO en Uruguay, mientras que el panel será moderado por el Ing. Agr. Marcelo Pereira. Junto a Fossati participarán referentes de cooperativas ganaderas de distintas zonas del país, con cierre a cargo de Pablo Perdomo. La conferencia se realiza el miércoles 4, a las 14 horas, en la Sala 3 del Centro de Convenciones.

Producción y sostenibilidad

El foco está puesto en visibilizar el conocimiento práctico de los productores cooperativizados y su rol en la conservación del campo natural.

Carnes, mercados y liderazgo empresarial

El viernes 6 se desarrolla el espacio Uruguay Meats: Calidad que impulsa a mercados globales, donde participa Martín Olaverry como moderador y panelista. El comunicador, actualmente productor de contenidos en Valor Agro, comparte mesa con autoridades y referentes del sector cárnico nacional, en una instancia dedicada a la inserción internacional de la carne uruguaya.

En paralelo, la agenda incluye la participación de Fernando Queiroz, presidente global de Minerva Foods, grupo propietario del Frigorífico BPU ubicado sobre Ruta 14, una planta clave para el empleo y la actividad económica del centro del país. Su conferencia, titulada Transformar desafíos en oportunidades que alimentan al mundo, se inscribe dentro del Foro Uruguay Global y está prevista para la mañana del miércoles 4.

Con una agenda intensa y una fuerte presencia de referentes ligados a Durazno, Agro en Punta vuelve a posicionarse como una vidriera estratégica para el agro uruguayo, combinando producción, innovación, liderazgo empresarial y compromiso con el desarrollo sostenible.

