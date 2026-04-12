Día del Trabajador Rural: acto central el 30 de abril en Santa Rosa

El 30 de abril se celebrará como cada año el Día del Trabajador Rural, y los preparativos para los festejos centrales de la región ya están en marcha. Los actos tendrán lugar en Santa Rosa, departamento de Canelones, a partir de las 19 horas en el Salón Los Pilares.

La organización está a cargo de los gremios UTRACID, SUTTA, SITRAA y SUTIL. Según informó a El Acontecer la dirigente sindical de la región centro sur, María Flores, los gremios de la zona planifican su concurrencia al acto central, más allá de las celebraciones locales y regionales que puedan realizarse.

La ley y los derechos del día

El artículo 1 de la norma vigente establece que el 30 de abril es feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan actividades rurales. El artículo 2 determina que el Poder Ejecutivo deberá organizar y promocionar actividades destinadas a difundir la importancia de la labor rural en el país.

Para quienes trabajen ese día: si son trabajadores mensuales, cobran el mes completo más un día extra —calculado dividiendo el sueldo entre 30—. Las horas extras se remuneran con un recargo del 150% del valor hora correspondiente a días laborales, conforme al Decreto Nº 550/989.