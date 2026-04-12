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domingo 12 de abril de 2026

Día del Trabajador Rural: acto central el 30 de abril en Santa Rosa

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Día del Trabajador Rural: acto central el 30 de abril en Santa Rosa
María Flores, dirigente sindical de la región centro sur del país

El 30 de abril se celebrará como cada año el Día del Trabajador Rural, y los preparativos para los festejos centrales de la región ya están en marcha. Los actos tendrán lugar en Santa Rosa, departamento de Canelones, a partir de las 19 horas en el Salón Los Pilares.

La organización está a cargo de los gremios UTRACID, SUTTA, SITRAA y SUTIL. Según informó a El Acontecer la dirigente sindical de la región centro sur, María Flores, los gremios de la zona planifican su concurrencia al acto central, más allá de las celebraciones locales y regionales que puedan realizarse.

La ley y los derechos del día

El artículo 1 de la norma vigente establece que el 30 de abril es feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan actividades rurales. El artículo 2 determina que el Poder Ejecutivo deberá organizar y promocionar actividades destinadas a difundir la importancia de la labor rural en el país.

Para quienes trabajen ese día: si son trabajadores mensuales, cobran el mes completo más un día extra —calculado dividiendo el sueldo entre 30—. Las horas extras se remuneran con un recargo del 150% del valor hora correspondiente a días laborales, conforme al Decreto Nº 550/989.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.