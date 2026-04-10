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viernes 10 de abril de 2026

MGAP apoyará a 1.500 productores granjeros para mejorar el riego

Por Lectura: 2 minutos
MGAP apoyará a 1.500 productores granjeros para mejorar el riego

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una convocatoria en el marco del programa «Agua para la Granja», orientada a brindar apoyo financiero a 1.500 productores granjeros de todo el país para mejorar su acceso al agua y sus sistemas de riego. El período de inscripción está abierto hasta el 31 de julio y la inversión total ronda los $40 millones, financiados por el Fondo de Fomento de la Granja.

El programa tendrá vigencia de 2026 a 2029 y responde, según la directora general de la Granja, Laura González, a una inquietud que los productores vienen planteando desde hace más de una década: «Es la respuesta a una inquietud de productores que lleva más de 10 años».

Tres niveles de apoyo según las necesidades

El programa se estructura en tres niveles de acceso, de acuerdo al tamaño de la unidad productiva y las necesidades de cada productor:

Nivel 1: Para quienes no cuentan aún con una fuente de agua para producir. Nivel 2: Para quienes tienen la fuente de agua disponible pero necesitan acceder a equipos de riego y distribución. Nivel 3: Para quienes necesiten innovar o mejorar sus sistemas de riego existentes.

El contexto: cambio climático y escala pequeña

El ministro Alfredo Fratti subrayó que el cambio climático está cada vez más presente en la producción agropecuaria y que es necesario generar condiciones y subsidios dirigidos especialmente a productores de menor escala. El diseño del programa se apoyó en un proceso de consulta con productores granjeros realizado en noviembre de 2025.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy