El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, afirmó en Durazno que el país atraviesa «un momento excepcional de la ganadería» y extendió esa valoración al conjunto del sector agropecuario. En una entrevista con El Acontecer, destacó las perspectivas de los mercados internacionales, las oportunidades para la carne ovina y la importancia de mantener las condiciones sanitarias que permiten sostener las exportaciones.

El secretario de Estado visitó la Sociedad Rural de Durazno el miércoles 4 de noviembre, cuando encabezó la presentación formal de Fernando Valenzuela como director departamental del MGAP. Durante su recorrida abordó también el funcionamiento de las Mesas de Desarrollo Rural, la situación del arroz, las exigencias de la Unión Europea y los avances en la búsqueda de vacunas contra la garrapata.

Valenzuela será la voz del MGAP en Durazno

La presentación de Valenzuela forma parte del proceso de designación y renovación de los 19 directores departamentales del ministerio, una etapa que, según Fratti, debería haber concluido tiempo atrás.

El ministro definió al nuevo jerarca como «la voz del ministerio en el departamento» y destacó la importancia de contar con un referente que conozca las particularidades del territorio y mantenga contacto directo con los productores.

En ese sentido, reivindicó el papel de las Mesas de Desarrollo Rural, aunque reconoció que inicialmente tenía reservas sobre su funcionamiento.

«Yo en la Mesa de Desarrollo tenía cierta desconfianza», admitió.

Explicó que esa percepción cambió cuando, durante las recorridas realizadas por el país en el marco de FA te Escucha, recibió numerosos planteos para fortalecer estos espacios.

Fratti consideró que las mesas permiten acercar información a productores que no concurren habitualmente a los centros urbanos y, al mismo tiempo, recoger directamente sus necesidades.

«Este es un ministerio productivo y el éxito del ministerio es el éxito de los productores rurales, no hay otra cuestión», afirmó.

También sostuvo que el respaldo de las gremiales agropecuarias y de las intendencias resulta fundamental para llevar adelante las políticas de la cartera.

«Estamos en un momento excepcional de la ganadería»

Consultado sobre la situación actual del sector, Fratti expresó una visión optimista.

«Hoy tenemos el medio vaso lleno, estamos en un momento excepcional de la ganadería, yo diría de todo el sector agropecuario», señaló.

El ministro mencionó las perspectivas favorables para distintas producciones y se detuvo especialmente en la situación del arroz, que había enfrentado dificultades por los bajos precios internacionales.

Según explicó, el Gobierno acordó con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo una línea adicional de crédito destinada a facilitar la siembra.

La medida respondió al riesgo de que, por las condiciones económicas del sector, se redujera considerablemente el área cultivada.

«Ese crédito salió y es una buena noticia», valoró.

Fratti sostuvo que, si bien las decisiones gubernamentales no resuelven por sí solas las dificultades del agro, pueden contribuir a generar condiciones más favorables para la producción.

También destacó los avances de la infraestructura eléctrica y el desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía, entre ellos emprendimientos fotovoltaicos.

La Unión Europea y las nuevas exigencias para exportar

El ministro también se refirió a su reciente participación en reuniones de la Organización Mundial de Sanidad Animal y del Consejo Agropecuario del Sur, realizadas en Paraguay.

Destacó que actualmente existe una mayor coordinación entre los equipos técnicos de los países de la región, especialmente en asuntos sanitarios.

Según explicó, el intercambio de información permite anticipar riesgos y adoptar medidas cuando se detectan problemas que pueden afectar la producción agropecuaria.

En materia comercial, advirtió que los avances del Mercosur en su vinculación con la Unión Europea no significan que el ingreso a ese mercado esté libre de dificultades.

«Nadie puede pensar tan alegremente como que ahora entramos a la Unión Europea como perico por su casa, seguramente van a empezar a venir más restricciones», expresó.

Fratti señaló que los países del Cono Sur deberán mantener una posición común frente a determinadas exigencias europeas.

Incluso mencionó la posibilidad de que los ministros de la región participen en enero de una actividad internacional en Alemania para plantear sus preocupaciones.

Uno de los asuntos centrales es la normativa europea vinculada con productos provenientes de zonas de deforestación.

En ese terreno, el ministro consideró que Uruguay cuenta con una ventaja importante por su sistema de trazabilidad ganadera, que permite seguir la identificación de los animales desde su nacimiento.

También destacó que el país dispone de información territorial sobre las áreas donde se registraron procesos de deforestación, lo que facilita el seguimiento de las exigencias ambientales.

India aparece como una oportunidad para la carne ovina

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de la producción ovina y sus posibilidades de crecimiento.

Fratti sostuvo que los mercados internacionales están valorizando especialmente la carne ovina y las lanas finas, dos productos en los que considera que Uruguay tiene margen para desarrollarse.

A su juicio, el sector no aprovechó suficientemente las señales del mercado que comenzaron a manifestarse hace aproximadamente dos décadas.

El ministro explicó que uno de los obstáculos para la industrialización de carne ovina es el menor rendimiento que se obtiene cuando los animales deben ser deshuesados.

En ese contexto, destacó el interés que estaría mostrando India por adquirir carne ovina uruguaya.

La posibilidad de exportar cortes con hueso sería particularmente favorable para la industria, aunque todavía no está confirmada la autorización sanitaria correspondiente.

«Todavía no sé si nos van a permitir con hueso; si nos permitieran con hueso sería un golazo», afirmó.

Fratti señaló que el tamaño del mercado indio representa una oportunidad para Uruguay, aunque su aprovechamiento dependerá de las condiciones sanitarias y comerciales que puedan acordarse.

La garrapata sigue siendo el principal problema sanitario

A pesar del escenario favorable que describió para la ganadería, Fratti insistió en que la sanidad animal constituye una condición indispensable para sostener las exportaciones.

«Si no tenés sanidad no entrás y si tenés problemas de sanidad, aunque estés adentro, te sacan», advirtió.

El ministro identificó a la garrapata como uno de los problemas más importantes que enfrenta actualmente la producción ganadera uruguaya.

Recordó que no se trata de una dificultad reciente, sino de una situación que se ha agravado durante aproximadamente una década.

«Hace 10 años que estamos complicados con la garrapata y por eso nosotros pusimos el tema arriba de la mesa», señaló.

Fratti reconoció que ha recibido críticas por concentrar buena parte de sus intervenciones públicas en esta problemática, pero defendió esa prioridad por sus consecuencias productivas y comerciales.

Según sostuvo, la importancia de las exportaciones cárnicas hace que la sanidad ganadera deje de ser un asunto exclusivo de los productores y pase a constituir una preocupación nacional.

La situación también ha sido objeto de atención en Durazno, donde productores y técnicos han advertido sobre el avance de la garrapata y otras dificultades sanitarias.

Cuatro vacunas en evaluación y resultados que todavía no convencen

Fratti explicó que el país mantiene distintas líneas de investigación para encontrar nuevas herramientas contra la garrapata.

Uno de los desarrollos corresponde al Instituto Pasteur, cuya vacuna experimental no alcanzó en las pruebas de campo los resultados obtenidos inicialmente en los ensayos.

Sin embargo, aseguró que continúan otros proyectos.

«Hay cuatro vacunas más que se están probando en el país», sostuvo.

Entre ellas mencionó dos vacunas de origen cubano evaluadas por la Facultad de Veterinaria, una propuesta de un laboratorio privado que solicitó autorización para realizar experimentos y otra línea de trabajo desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

El ministro consideró que la participación de instituciones públicas, universidades y empresas privadas demuestra la importancia que ha adquirido el problema sanitario.

«Todo el país está enfocado en ello», expresó.

Para Fratti, las perspectivas favorables de la ganadería y la apertura de nuevos mercados deben estar acompañadas por medidas que garanticen la sanidad animal, condición que considera decisiva para conservar los destinos comerciales de la producción uruguaya.