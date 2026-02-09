Vidalín propuso que la Terminal de Durazno lleve el nombre de Hugo Apolo

Durante el homenaje al doctor Raúl Iturria Igarzábal, el exintendente Carmelo Vidalín planteó públicamente que la terminal de ómnibus recuerde a Luis Hugo Apolo, reabriendo el debate sobre los reconocimientos a figuras clave de la historia departamental.

Un homenaje que abrió otro reconocimiento pendiente

En la antesala del inicio del 52.º Festival Nacional e Internacional de Folclore, Durazno vivió una tarde de fuerte carga simbólica con el acto oficial de designación del Parque de la Hispanidad Raúl Iturria Igarzábal. La ceremonia, realizada el viernes 6 de febrero, no solo selló un reconocimiento largamente esperado, sino que dejó planteada públicamente una nueva propuesta de homenaje institucional.

El exintendente Carmelo Vidalín aprovechó la instancia para solicitar que la Terminal de Ómnibus de Durazno lleve el nombre del ingeniero Luis Hugo Apolo, reponiendo en la agenda pública la figura de otro exjefe comunal nacionalista.

El pedido, formulado en voz alta

Al tomar la palabra, Vidalín no se limitó a destacar las cualidades humanas y de gestión de Iturria Igarzábal. En un mensaje directo, planteó ante el actual intendente Felipe Algorta la necesidad de saldar una deuda simbólica con Apolo.

“El vértigo de los tiempos impidió que durante mi administración pudiéramos rendirle este homenaje. Creo que la terminal debería llevar su nombre”, expresó Vidalín, poniendo el tema sobre la mesa en un acto de alto perfil institucional.

La propuesta fue escuchada en silencio por autoridades, familiares y público presente, marcando un momento que trascendió el homenaje original para proyectarse hacia el futuro.

Un acto cargado de emoción y memoria

El reconocimiento a Iturria Igarzábal se desarrolló en un clima profundamente emotivo. Participaron autoridades departamentales, legisladores, representantes nacionales y vecinos, y culminó con el descubrimiento de la placa que identifica oficialmente al Parque de la Hispanidad con su nuevo nombre.

El impulsor de la iniciativa, Julio Díaz López, recordó el camino recorrido para concretar la designación, subrayando el respaldo unánime de la Junta Departamental y del Ejecutivo.

“Tomamos una semilla y la depositamos en la tierra; hoy ha germinado y permite que este parque lleve, en justo reconocimiento, el nombre del doctor Raúl Iturria Igarzábal”, señaló.

Visión, gestión y legado

En su intervención, el intendente Algorta definió el momento como un privilegio personal y colectivo. Destacó la visión de Iturria y su aporte al crecimiento del departamento, vinculando el homenaje con la identidad cultural de Durazno y el inicio del Festival de Folclore.

Recordó además que el parque fue concebido décadas atrás como un pulmón verde para una ciudad en expansión, una idea que hoy se confirma en los hechos.

Palabras que cerraron el círculo

Visiblemente emocionado, Iturria Igarzábal agradeció el reconocimiento y compartió una reflexión íntima que resonó entre los presentes.

“Me encuentro con amigas y amigos, con hijos de viejos amigos que ya no están; es como un reverdecer de los tiempos de trabajo y de reuniones”, expresó.

Un debate que queda abierto

El pedido de Vidalín para que la Terminal de Ómnibus lleve el nombre de Hugo Apolo quedó formalmente planteado en un acto público y de alto simbolismo. Más allá del homenaje a Iturria, la jornada dejó instalada una discusión sobre cómo Durazno reconoce a quienes marcaron su historia institucional.

El gesto no pasó inadvertido y, desde ahora, la decisión quedará en manos de las autoridades actuales, con una propuesta que busca sumar memoria y continuidad al patrimonio simbólico del departamento.

