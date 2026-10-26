Ripoll llevó Somos a Durazno y cuestionó a Orsi: «No da la talla como presidente»

Valeria Ripoll llegó a Durazno para presentar su nueva agrupación, Somos, y dejó una dura evaluación del gobierno de Yamandú Orsi. La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional sostuvo que el mandatario «no da la talla como presidente de la República», reclamó cambios en tres ministerios y advirtió que el nacionalismo deberá reconstruir su presencia en la sociedad si pretende recuperar el gobierno.

En una entrevista con El Acontecer, también repasó las razones que, a su entender, llevaron a la derrota electoral de 2024, defendió la necesidad de ampliar la base partidaria y afirmó que ni siquiera la popularidad del expresidente Luis Lacalle Pou será suficiente para asegurar una nueva victoria.

«Lacalle Pou solo no gana una elección», advirtió.

Ripoll dedicó además parte de la conversación a su pasado en el Frente Amplio y a los ataques personales que asegura haber sufrido desde su alejamiento de la izquierda. Según relató, esas situaciones han tenido consecuencias para ella y su familia.

Somos busca recuperar la presencia nacionalista en la sociedad

La visita a Durazno formó parte de las primeras actividades territoriales de Somos Nuevas Ideas, la agrupación que Ripoll presentó el 15 de octubre en el Club Español de Montevideo, dentro del sector DCentro del Partido Nacional.

El lanzamiento reunió a más de 400 personas, según señaló la dirigente, quien interpretó esa concurrencia como una señal de interés por construir un espacio que incorpore nuevos militantes y dirigentes.

«Queríamos hacerlo alejados de la campaña electoral, con mucho tiempo para crecer», explicó.

La propuesta apunta a desarrollar una organización con presencia permanente en barrios, sindicatos, centros educativos e instituciones sociales, sin limitar su actividad a los períodos electorales.

Ripoll entiende que el Partido Nacional ha perdido contacto con determinados sectores de la sociedad y que necesita recuperar esos vínculos para volver a ser una alternativa de gobierno.

En Durazno confirmó que ya existen contactos para conformar una representación local de Somos.

La visita había sido anunciada días antes, cuando El Acontecer informó sobre la llegada de Ripoll y los objetivos de su nueva agrupación.

«Nadie se imaginaba que este gobierno fuera a ser tan malo»

La dirigente realizó una evaluación marcadamente negativa de la administración del Frente Amplio.

«Creo que nadie se imaginaba que este gobierno fuera a ser tan malo», afirmó.

A su juicio, el Poder Ejecutivo no está respondiendo adecuadamente a problemas como la inseguridad, el empleo y la situación de las personas más vulnerables. También sostuvo que varias promesas electorales no se han traducido en resultados.

Su cuestionamiento más directo estuvo dirigido al presidente Yamandú Orsi.

«Obviamente no da la talla como presidente de la República», expresó.

Ripoll entiende que el mandatario no ejerce la conducción que requiere el cargo y mencionó las ocasiones en que otros integrantes del gobierno han debido aclarar o explicar sus declaraciones.

En particular, cuestionó el papel que, según su interpretación, asume el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando interviene para precisar los dichos del presidente.

Para la dirigente, esas situaciones reflejan dificultades de conducción y no solamente problemas de comunicación.

Tres ministerios que, según Ripoll, están en «luz roja»

La crítica al gobierno también alcanzó a los ministerios del Interior, Trabajo y Desarrollo Social, áreas en las que Ripoll considera necesario introducir cambios.

En materia de seguridad, sostuvo que el Ejecutivo demoró demasiado en definir una estrategia y cuestionó los resultados obtenidos hasta ahora.

Según su evaluación, durante el gobierno anterior se había logrado contener el crecimiento de determinados indicadores delictivos, mientras que actualmente percibe un deterioro de la situación.

También apuntó contra el Ministerio de Trabajo por lo que considera dificultades para gestionar simultáneamente distintos conflictos laborales.

Mencionó, entre otros ejemplos, las controversias en el puerto y sus consecuencias económicas, así como la situación de trabajadores de un frigorífico de Tacuarembó.

Respecto del Ministerio de Desarrollo Social, cuestionó la respuesta estatal ante las necesidades de las personas en situación de calle, los problemas que enfrentan las personas con discapacidad y las dificultades del sistema de cuidados.

«Son como los tres ministerios que hoy están con una luz roja pidiendo cambio», resumió.

Ripoll reconoció que pueden existir medidas positivas dentro de la administración, entre ellas incrementos de determinadas prestaciones sociales y la reducción de la pobreza medida por ingresos.

Sin embargo, sostuvo que esos resultados no compensan lo que considera deficiencias estructurales.

También cuestionó que una persona pueda superar estadísticamente la línea de pobreza por una diferencia pequeña de ingresos y volver a situarse por debajo poco tiempo después.

Para la dirigente, los indicadores económicos deben analizarse junto con las condiciones reales de vida de las familias.

La derrota de 2024 y las decisiones que alejaron votantes

La entrevista también permitió conocer su interpretación de la derrota electoral de noviembre de 2024, cuando integró junto a Álvaro Delgado la fórmula presidencial del Partido Nacional.

Ripoll rechazó que el resultado pueda atribuirse a una sola persona o a una única decisión de campaña.

A su entender, la derrota fue consecuencia de distintos factores acumulados durante el período de gobierno y la competencia electoral.

Mencionó las expectativas de la población sobre los resultados económicos, las dificultades que dejó la pandemia, los problemas de seguridad y el costo político de determinadas decisiones tomadas hacia el final de la administración.

También reconoció que los escándalos que afectaron al oficialismo tuvieron consecuencias electorales y ofrecieron argumentos que la oposición utilizó durante la campaña.

A esos factores agregó lo que calificó como una estrategia electoral eficaz del Frente Amplio.

Según su interpretación, la izquierda consiguió capitalizar distintos acontecimientos políticos, incluida la situación de salud de José Mujica, y desarrolló una campaña que evitó una exposición excesiva de su candidato presidencial.

Ripoll también acusó al Frente Amplio de haber formulado promesas que, según considera, no estaba en condiciones de cumplir.

La dirigente valoró la autocrítica realizada por el Partido Nacional después de la elección y sostuvo que reconocer los errores es indispensable para reconstruir una alternativa electoral.

«Lacalle Pou solo no gana una elección»

Al proyectar el futuro del nacionalismo, Ripoll dejó una definición que apunta directamente a la organización del partido.

«Lacalle Pou solo no gana una elección», advirtió.

Si bien reivindicó el liderazgo y la popularidad del expresidente, sostuvo que el Partido Nacional no puede confiar exclusivamente en su figura para recuperar el gobierno.

En su opinión, será necesario ampliar la base electoral, incorporar nuevos militantes y reconstruir vínculos con sectores sociales que se fueron alejando del nacionalismo.

La dirigente pretende que Somos contribuya a esa tarea mediante una militancia permanente, con presencia en sindicatos, centros educativos, barrios y organizaciones comunitarias.

También reivindicó el perfil social del Partido Nacional y rechazó la idea de que la preocupación por las personas más vulnerables sea patrimonio exclusivo de la izquierda.

En ese marco, mencionó los casi 190 años de historia de la colectividad y destacó especialmente el pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate.

También recordó a Jorge Larrañaga como una referencia que, en su interpretación, combinó una sensibilidad social con una posición firme en materia de seguridad.

Ripoll considera que su experiencia sindical puede contribuir a reconstruir puentes entre el Partido Nacional y organizaciones de trabajadores.

Al mismo tiempo, cuestionó lo que entiende como una influencia excesiva del Frente Amplio en el movimiento sindical y defendió que los sindicatos mantengan independencia respecto de los partidos políticos.

«He pagado un costo muy alto» por alejarse de la izquierda

Uno de los momentos más personales de la entrevista estuvo dedicado a su salida del Frente Amplio y del Partido Comunista, organización en la que militó durante varios años.

Ripoll recordó que sus diferencias surgieron cuando desempeñaba responsabilidades en Adeom Montevideo y comenzó a cuestionar las prioridades de la conducción comunista frente a la administración departamental encabezada entonces por Daniel Martínez.

Según su relato, entendió que se estaba dando mayor importancia a la continuidad política del intendente que a determinadas reivindicaciones de los trabajadores municipales.

Aquella experiencia, sostuvo, modificó su visión sobre la relación entre los partidos políticos y las organizaciones sindicales.

La dirigente afirmó que, después de su alejamiento, sufrió episodios de violencia e intimidación.

Relató roturas de ventanas, pintadas, mensajes amenazantes y un incendio en una vivienda a la que se había mudado. También sostuvo que el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dispuso que contara con custodia policial.

Ripoll vincula aquellos episodios con su salida del Partido Comunista, aunque esa atribución de responsabilidades no quedó acreditada judicialmente en la información pública consultada.

El dirigente comunista Juan Castillo había rechazado públicamente en 2023 que la organización promoviera ese tipo de represalias y sostuvo que las denuncias debían canalizarse ante la Justicia.

Ripoll, por su parte, ha afirmado en distintas oportunidades que realizó denuncias policiales por los hechos que relató.

Los cuestionamientos personales y el impacto en su familia

La excandidata a vicepresidenta aseguró que los cuestionamientos hacia su persona se intensificaron después de su incorporación al Partido Nacional, su participación en la fórmula presidencial de 2024 y, más recientemente, la decisión de conformar Somos.

Durante la entrevista rechazó críticas referidas a su situación patrimonial, su actividad laboral en el Parlamento y el funcionamiento de la fundación Abrazo Azul, vinculada al ámbito de la discapacidad.

Respecto de su trabajo parlamentario, sostuvo que desarrolla tareas relacionadas con la elaboración de proyectos, la recepción de planteos ciudadanos y el acompañamiento de familias que atraviesan dificultades.

También afirmó que dedica parte de su actividad a situaciones vinculadas con la discapacidad, un área en la que mantiene especial interés.

«¿Qué represento o qué temor tienen de alguien como yo que me atacan a ese nivel?», se preguntó.

La dirigente manifestó que las críticas le afectan especialmente cuando alcanzan a sus hijos y a otros integrantes de su familia.

Sostuvo que buena parte de los cuestionamientos que recibe se concentran en aspectos personales y no en sus propuestas o posiciones políticas.

Desde Durazno, Ripoll buscó así combinar la presentación de una nueva herramienta partidaria con una evaluación del presente político y una proyección del futuro del nacionalismo.

Para la dirigente, el objetivo es comenzar desde ahora un trabajo de reconstrucción política y social que permita ampliar la presencia del Partido Nacional más allá de sus estructuras tradicionales.

La seguridad y el modelo de El Salvador

«Hoy la seguridad debería ser el desvelo de todos»

La seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda que Valeria Ripoll pretende impulsar desde Somos.

Durante su visita a Durazno, cuestionó que la discusión política se concentre en las diferencias entre oficialismo y oposición mientras, a su entender, los problemas cotidianos de la población siguen sin soluciones suficientes.

«Hoy la seguridad debería ser el desvelo de todos», sostuvo.

Como ejemplo, mencionó situaciones de barrios de Montevideo donde los vecinos se organizan, reclaman reuniones con las autoridades y buscan mecanismos para protegerse.

También vinculó la inseguridad con las adicciones, las dificultades de atención en salud mental y el aumento de personas en situación de calle.

Para Ripoll, estos problemas requieren una estrategia que combine prevención, asistencia y políticas de seguridad.

El modelo penitenciario que quiere estudiar

La dirigente retomó además una experiencia que conoció durante un viaje a El Salvador y que considera útil para abrir un debate dentro del Partido Nacional.

Se mostró interesada en determinadas medidas del sistema penitenciario promovido por el gobierno de Nayib Bukele, especialmente las destinadas a personas privadas de libertad por delitos comunes.

Aclaró que no propone trasladar a Uruguay el régimen de excepción aplicado contra las pandillas ni reproducir íntegramente el modelo salvadoreño.

Entre las iniciativas que considera necesario estudiar mencionó la incorporación de trabajo, formación educativa, talleres de oficios y actividades productivas para los reclusos.

También planteó mayores controles para evitar el ingreso de drogas y teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios, así como impedir que desde las cárceles se organicen delitos en el exterior.

Ripoll considera que Uruguay debería analizar experiencias internacionales sin descartarlas únicamente por diferencias ideológicas.

Su planteo abre una discusión sobre el alcance de las políticas penitenciarias, las condiciones de rehabilitación y las medidas que podrían adaptarse al marco legal uruguayo.