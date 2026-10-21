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miércoles 21 de octubre de 2026

Valeria Ripoll presenta hoy en Durazno «Somos», su nueva agrupación nacionalista

Por Lectura: 3 minutos
Imagen informativa de Valeria Ripoll presenta hoy en Durazno «Somos», su nueva agrupación nacionalista
Valeria Ripoll presenta su agrupación en Durazno

Valeria Ripoll llegará este miércoles 21 de octubre a Durazno para presentar «Somos Nuevas Ideas», su nueva agrupación dentro del Partido Nacional, con la que busca ampliar la participación partidaria, sumar adherentes y promover el surgimiento de nuevos dirigentes.

La visita se produce pocos días después del lanzamiento nacional del espacio, realizado el jueves 15 de octubre en Montevideo, con el respaldo de dirigentes como Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, y Nicolás Olivera, intendente de Paysandú y referente del sector DCentro, al que pertenece la nueva agrupación.

Ripoll, que integró la fórmula presidencial nacionalista junto a Delgado en las elecciones de 2024, comienza así una nueva etapa de actividad política con una estructura propia dentro del partido.

Una agrupación que busca ampliar la base nacionalista

Durante su presentación en Montevideo, la dirigente definió a «Somos» como un espacio de cercanía, vinculado al trabajo en los barrios y a la participación de personas que no necesariamente provienen de las estructuras tradicionales del Partido Nacional.

Uno de los objetivos planteados es abrir oportunidades para que surjan nuevos referentes políticos y ampliar la base de participación de la colectividad.

La agrupación utiliza el nombre «Somos Nuevas Ideas», aunque también se identifica simplemente como «Somos», y se integra al sector DCentro.

En el lanzamiento, Ripoll explicó que el nombre tiene una referencia al partido Nuevas Ideas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque aclaró que eso no implica adoptar de manera integral su modelo de seguridad.

Seguridad, cárceles y nuevas propuestas

Entre los asuntos que Ripoll incorporó a la agenda de su agrupación aparece la situación del sistema penitenciario uruguayo.

La dirigente planteó la necesidad de promover mayores oportunidades de trabajo, estudio y producción para las personas privadas de libertad, como parte de una política orientada a la rehabilitación.

Su propuesta incluye reducir los períodos de inactividad dentro de las cárceles y generar condiciones que permitan a los reclusos adquirir conocimientos y desarrollar actividades laborales.

Durante el lanzamiento también cuestionó que determinados asuntos de la discusión política nacional, como el caso Cardama, concentren buena parte de la atención pública, mientras otras preocupaciones cotidianas de la población reciben, a su entender, menor consideración.

Por su parte, Delgado respaldó el surgimiento de la agrupación y destacó la importancia de sostener un debate político firme, pero respetuoso, basado en la credibilidad y la confianza.

¿Qué espacio tendrá «Somos» en Durazno?

La presentación de este miércoles permitirá conocer cómo proyecta Ripoll el desarrollo de su agrupación en el departamento y qué lugar pretende ocupar dentro del nacionalismo local.

Hasta ahora, la información difundida sobre la visita no identifica dirigentes duraznenses que vayan a asumir responsabilidades dentro del nuevo espacio.

La actividad será, por tanto, una primera instancia para conocer si «Somos» buscará conformar una estructura propia en Durazno, sumar referentes o establecer acuerdos de trabajo con agrupaciones nacionalistas ya existentes.

La llegada de la excandidata a la vicepresidencia incorpora así un nuevo elemento a la actividad política departamental, en momentos en que distintos sectores del Partido Nacional comienzan a proyectar su organización de cara a los próximos años.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.