Uruguay analiza quitar subsidios a los vehículos eléctricos y el sector advierte por el impacto

El Gobierno uruguayo evalúa modificar el régimen de incentivos fiscales para vehículos eléctricos, especialmente la exoneración del IMESI que actualmente permite vender estos modelos con impuesto 0%. Aunque aún no existe una norma oficial, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó que el cambio podría aplicarse hacia fines de 2026 y tendría una transición para el sector.

Cómo está hoy el régimen

Desde 2022, Uruguay mantiene beneficios tributarios para promover la electromovilidad, incluyendo IMESI 0% y exoneración de aranceles de importación para vehículos eléctricos, baterías y cargadores.

El argumento oficial es que el mercado ya alcanzó un nivel de desarrollo que permite revisar esos apoyos.

Los números que motivan el debate

La discusión surge luego de un fuerte aumento en las ventas. En el primer cuatrimestre de 2026 se comercializaron 7.358 vehículos eléctricos, un 133% más que en igual período del año pasado.

En 2025 se habían vendido 14.387 unidades, con un crecimiento anual del 147%, impulsado principalmente por modelos chinos más accesibles.

Las alternativas que estudia el Gobierno

El Gobierno analiza distintas alternativas, entre ellas aplicar impuestos solo a vehículos eléctricos de alta gama para evitar afectar los modelos más económicos, que hoy lideran la expansión del mercado.

La advertencia del sector

Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), en cambio, advierten que gravar los eléctricos iría en contra de la política de Estado impulsada en los últimos años.

El sector sostiene que, aunque crecieron las ventas de 0 km, el porcentaje de vehículos eléctricos dentro del parque automotor total sigue siendo bajo.

El riesgo: que el costo se traslade al consumidor

Uno de los principales riesgos señalados es el impacto en el precio final. Hasta ahora, los beneficios fiscales permitieron que muchos eléctricos compitieran con autos a combustión en segmentos más masivos.

Si se reduce la exoneración, parte del costo podría trasladarse a los consumidores.

Infraestructura y matriz energética

Además del debate tributario, Uruguay continúa fortaleciendo su infraestructura de carga y su estrategia de movilidad sostenible, apoyada en una matriz energética con alta participación renovable.

Cambio de etapa

La eventual modificación marcaría un cambio de etapa: pasar de incentivos amplios para impulsar el mercado a un esquema más focalizado y con mayor peso fiscal.