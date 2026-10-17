Uruguay anunció su mayor inversión: US$ 5.700 millones en centros de datos y energía solar

El presidente Yamandú Orsi anunció una inversión proyectada de US$ 5.700 millones para instalar un complejo de centros de datos y generación de energía solar en Uruguay, mediante un acuerdo firmado con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente. Se trata, según el Gobierno, de la mayor inversión anunciada en la historia del país.

El proyecto se desarrollará en Canelones, San José y Florida, bajo el régimen de zona franca, y contempla una capacidad de hasta 500 megavatios (MW) en centros de datos, acompañada por instalaciones fotovoltaicas de hasta 350 MW.

La iniciativa se ejecutaría en dos etapas y, de cumplirse las previsiones oficiales, generaría 3.100 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 empleos permanentes una vez que el complejo esté completamente operativo.

El acuerdo fue firmado el miércoles 14 de octubre y constituye una apuesta de gran escala a la infraestructura digital, en un mercado impulsado por la expansión de los servicios en la nube, el procesamiento de datos y las nuevas tecnologías.

Cómo se distribuirán los US$ 5.700 millones

La inversión anunciada comprende dos grandes componentes.

El principal, estimado en US$ 5.500 millones, corresponde al desarrollo de la infraestructura de centros de datos. Los restantes US$ 200 millones se destinarían a la instalación de capacidad de generación solar fotovoltaica.

Los centros de datos son instalaciones que albergan servidores y sistemas informáticos destinados al almacenamiento, procesamiento y transmisión de grandes volúmenes de información. Su funcionamiento requiere infraestructura eléctrica de gran capacidad, refrigeración, conectividad y sistemas de respaldo.

En este caso, el proyecto prevé hasta 500 MW de capacidad para ese tipo de instalaciones, lo que lo ubica entre las iniciativas de infraestructura digital de mayor escala anunciadas para la región.

Solaria asumirá el desarrollo y la operación de la zona franca, incluyendo la preparación de terrenos, infraestructura y servicios para los operadores tecnológicos que se instalen en el complejo.

Tres departamentos y dos etapas de construcción

La primera fase contempla 200 MW de capacidad en centros de datos y el desarrollo inicial de la generación fotovoltaica, prevista en hasta 350 MW.

En una segunda etapa se incorporarían otros 300 MW destinados a centros de datos, completando la capacidad proyectada.

Según explicó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el esquema territorial prevé que el primer desarrollo de centros de datos se ubique en Canelones y el segundo en San José, mientras que la generación solar se concentrará en Florida.

La primera etapa tiene como horizonte los años 2029 y 2030, aunque su concreción dependerá del cumplimiento del cronograma técnico y de las inversiones comprometidas.

La ministra destacó que, por sus características y plazos, la iniciativa trascenderá el actual período de gobierno.

Más de 3.000 empleos durante las obras

Uno de los principales impactos previstos es la generación de puestos de trabajo, especialmente durante la construcción de las instalaciones.

Las estimaciones oficiales indican que la primera etapa demandaría 3.100 trabajadores, distribuidos entre 2.400 empleos vinculados a los centros de datos y otros 700 correspondientes a las plantas fotovoltaicas.

Una vez finalizado el desarrollo completo, se proyectan 1.500 puestos permanentes, relacionados con la operación de las instalaciones, el mantenimiento de equipos, la infraestructura energética y los servicios tecnológicos.

El presidente Orsi destacó que la inversión abriría oportunidades para obreros, técnicos, ingenieros, profesionales y empresas proveedoras.

También vinculó el anuncio con la necesidad de generar empleos de mayor especialización fuera de Montevideo y contribuir al desarrollo de las economías departamentales.

«El desarrollo es en todo el territorio o no es», expresó el mandatario al referirse a la distribución geográfica del proyecto.

Las cifras laborales constituyen estimaciones oficiales para las distintas etapas y no representan puestos ya creados.

Energía renovable y un posible acuerdo con UTE por 40 años

El componente energético constituye una de las particularidades del emprendimiento.

Solaria informó que desarrollará una o dos plantas fotovoltaicas, con una capacidad conjunta de hasta 350 MW, en terrenos facilitados por UTE.

Según la comunicación de la compañía, está previsto un contrato de compraventa de energía de hasta 40 años, mediante el cual la empresa estatal adquiriría la electricidad producida por esas instalaciones.

El acuerdo también contempla el desarrollo de la infraestructura necesaria para conectar el complejo tecnológico a la red uruguaya de transmisión eléctrica de 500 kilovoltios.

En consecuencia, la integración energética no se limitaría a instalar paneles solares junto a los centros de datos, sino que formaría parte de un esquema de generación, comercialización y abastecimiento conectado al sistema eléctrico nacional.

La empresa también anunció que el proyecto incorporará tecnologías de refrigeración de bajo consumo de agua, mediante circuitos cerrados u otras soluciones equivalentes.

Estos aspectos deberán concretarse a medida que avance el desarrollo técnico y contractual de las instalaciones.

Orsi destacó la estabilidad del país y las políticas de largo plazo

Durante la presentación, el presidente sostuvo que el acuerdo representa una señal de confianza de los inversores internacionales en Uruguay.

«Somos un país donde se puede invertir, donde se puede crecer y donde las reglas están claras y se respetan», manifestó.

Orsi relacionó el interés empresarial con la transformación de la matriz energética nacional, la estabilidad institucional y la infraestructura de telecomunicaciones.

También destacó el peso de las políticas públicas que se han mantenido a través de sucesivas administraciones, particularmente en materia energética.

A su entender, la posibilidad de recibir inversiones de esta magnitud responde a condiciones construidas durante décadas y no exclusivamente a decisiones del actual Gobierno.

En ese sentido, valoró la capacidad de alcanzar acuerdos y sostener políticas de largo plazo, independientemente de las diferencias partidarias.

Solaria ya tiene inversiones en Uruguay

La empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente fue fundada en 2002 y desarrolla actividades vinculadas a la generación de energía fotovoltaica y la infraestructura sostenible.

Cotiza en la bolsa española desde 2007 y forma parte del índice IBEX 35.

Su relación con Uruguay no comienza con este acuerdo. La compañía ya opera instalaciones solares en Young, departamento de Río Negro, y Mercedes, en Soriano, cuya producción se comercializa con UTE.

La iniciativa anunciada ahora supone una ampliación de sus actividades hacia el desarrollo de infraestructura tecnológica y zonas francas.

La empresa comunicó formalmente el acuerdo al mercado de valores español el 15 de octubre, detallando las dos etapas de desarrollo, las capacidades previstas y el esquema energético asociado.

Un anuncio récord que deberá concretarse

La magnitud del proyecto coloca a Uruguay ante una oportunidad de inversión sin precedentes, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno.

Sin embargo, la firma del acuerdo representa el comienzo del proceso y no la ejecución inmediata de los US$ 5.700 millones.

El desarrollo requerirá concretar las diferentes etapas técnicas, energéticas, contractuales y de construcción previstas.

Su impacto real dependerá de la materialización de las inversiones, la instalación de operadores tecnológicos y la generación efectiva de los puestos de trabajo anunciados.

De avanzar según lo proyectado, el complejo podría representar un cambio de escala para la infraestructura digital uruguaya y una nueva fuente de actividad económica para los departamentos involucrados.