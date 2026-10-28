Uruguay Impulsa seguirá hasta noviembre y los intendentes buscan moderar la patente de 2027

El programa Uruguay Impulsa continuará durante noviembre, luego de que el Congreso de Intendentes solicitara por unanimidad su extensión por un mes. En paralelo, los jefes departamentales comenzaron a discutir el valor de la patente de rodados para 2027, con la intención de moderar el ajuste anual y evitar que represente una carga adicional importante para los propietarios de vehículos, especialmente los usados.

Ambos asuntos fueron abordados durante la sesión plenaria del jueves 22 de octubre, encabezada por el presidente del Congreso e intendente de Florida, Carlos Enciso.

La solicitud de continuidad de Uruguay Impulsa fue respaldada por los 19 gobiernos departamentales. Posteriormente, el viernes 23, se informó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había dado conformidad a la prórroga hasta fines de noviembre.

En cuanto a la patente, todavía no existe una resolución definitiva. Los intendentes esperan alcanzar un acuerdo en noviembre, cuando deberán establecer los criterios que regirán para el próximo ejercicio.

Uruguay Impulsa continuará un mes más

La extensión del programa de trabajo y capacitación fue planteada por los intendentes ante la proximidad de su finalización, prevista originalmente para fines de octubre.

Durante la sesión, los jefes departamentales coincidieron en valorar las tareas que realizan los participantes en diferentes localidades del país.

Enciso sostuvo que existe conformidad entre los habitantes de los departamentos con el trabajo desarrollado y consideró que esas actividades también pueden resultar necesarias ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

En su cuenta de X, el presidente del Congreso expresó que los trabajos realizados por los beneficiarios «serán de mucha utilidad de cara a los posibles efectos que pueda tener el fenómeno de El Niño».

Tras la resolución unánime, había manifestado que los intendentes aguardaban una respuesta del Gobierno nacional.

La conformidad de la OPP para extender el programa por un mes fue comunicada posteriormente, según informaron medios del interior del país.

Uruguay Impulsa, conocido anteriormente como Jornales Solidarios, combina tareas laborales transitorias con instancias de capacitación.

En su edición 2026 participan 5.524 personas de los 19 departamentos, con una prestación nominal mensual de $20.592.

La extensión permite dar continuidad a las actividades durante noviembre, sin que ello implique por sí mismo la apertura de nuevas inscripciones.

En junio, El Acontecer informó sobre el lanzamiento de la segunda edición de Uruguay Impulsa y las condiciones para participar en Durazno.

La patente de 2027: evitar aumentos importantes

El otro asunto que concentró la atención del Congreso fue la actualización del valor de la patente de rodados para el próximo año.

Enciso explicó que los intendentes analizaron el informe de la Comisión de Aforos, encargado de aportar los criterios técnicos que intervienen en la determinación del tributo.

La intención es alcanzar un acuerdo que permita moderar el ajuste anual, considerando la situación económica de los contribuyentes y la importancia que tiene este ingreso para las administraciones departamentales.

«El espíritu es, en momentos de dificultades, tratar de que no haya un impacto a la suba», expresó el presidente del Congreso.

Enciso reconoció que la patente constituye una fuente relevante de recursos para las intendencias, por lo que eliminar completamente los ajustes no resulta sencillo.

Sin embargo, planteó la necesidad de buscar un equilibrio entre esos ingresos y las posibilidades de pago de la población.

«Estamos tratando de lograr un consenso a los efectos de mitigar ese tradicional ajuste anual que se hace, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo un poco en el país», señaló.

Los vehículos usados, en el centro de la discusión

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el valor de la patente de los automóviles usados.

Enciso reconoció que varios intendentes consideran inconveniente aplicar aumentos a vehículos cuyo valor comercial se ha depreciado.

El planteo apunta a evitar que los propietarios deban pagar más por la patente de un automóvil que, con el paso del tiempo, vale menos en el mercado.

Entre las alternativas consideradas aparece la posibilidad de mantener el importe para determinados segmentos de vehículos usados, especialmente los de gama media.

No obstante, todavía deben analizarse las distintas categorías y los efectos que tendría una medida de estas características sobre la recaudación departamental.

La situación de los vehículos de alta gama y los eléctricos también forma parte de las discusiones.

El presidente del Congreso admitió que encontrar una solución común para todos los departamentos requiere estudiar las proyecciones financieras y los criterios de cálculo del tributo.

Por ahora, no se ha aprobado un congelamiento general de la patente ni se han establecido los valores que regirán en 2027.

La definición se espera para noviembre.

Un sistema de identificación electrónica para las motos

Durante la misma sesión también se abordó el informe mensual del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).

Enciso señaló que continúa avanzando un proyecto para incorporar un dispositivo electrónico o tag a las matrículas de las motocicletas.

El objetivo es mejorar la identificación de los birrodados y facilitar los controles correspondientes.

La iniciativa permanece en estudio y todavía no se anunció una fecha definitiva para su implementación.

El mecanismo forma parte de las propuestas que se analizan para modernizar los sistemas de identificación y fiscalización vehicular.

El desafío de equilibrar recursos y necesidades

Las discusiones sobre Uruguay Impulsa y la patente de rodados tienen un punto en común: la situación económica de los gobiernos departamentales y las necesidades de la población.

Por un lado, los intendentes buscan mantener un programa que proporciona trabajo transitorio y que también puede colaborar en tareas de mantenimiento y respuesta ante eventuales emergencias.

Por otro, procuran evitar que el ajuste de la patente represente una carga demasiado elevada para los contribuyentes.

Enciso sostuvo que no resulta sencillo prescindir de incrementos en un tributo fundamental para las intendencias, aunque insistió en la necesidad de encontrar una fórmula razonable.

La próxima reunión del Congreso será decisiva para conocer qué criterios se adoptarán sobre la patente de 2027 y si se concreta un consenso entre los 19 gobiernos departamentales.