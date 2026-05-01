«Unidos por Deporte»: 400 estudiantes de Durazno accederán a propuestas deportivas

Este jueves 30 de abril, en el Espacio Cultural Durazno, se realizó el lanzamiento oficial de «Unidos por Deporte», un proyecto interinstitucional que permitirá que más de 400 estudiantes de Educación Básica Integrada de la ciudad de Durazno accedan a propuestas deportivas y de educación física en el marco de la política nacional de Ampliación del Tiempo Educativo.

El acuerdo fue firmado entre el Gobierno de Durazno, ANEP-CODICEN —a través de las Direcciones Generales de Educación Secundaria, Educación Técnico y Profesional y la Dirección Sectorial de Integración Educativa— y la Secretaría Nacional del Deporte.

Cómo funcionará el programa en Durazno

Las actividades serán voluntarias y se acreditarán como horas curriculares para los estudiantes participantes. Lo que destaca al programa es la infraestructura disponible: los jóvenes accederán a piscina, pista de atletismo, canchas, gimnasios y otros espacios deportivos, lo que amplía significativamente las posibilidades de práctica respecto al equipamiento estándar de los centros educativos.

En paralelo al acuerdo deportivo, el Gobierno de Durazno concretó un segundo convenio con ANEP-CODICEN: brindará apoyo a un ómnibus de ANEP para facilitar el traslado de estudiantes a diversas actividades educativas, otra herramienta concreta para ampliar el acceso.

Quiénes participaron del lanzamiento

El acto protocolar contó con las palabras del intendente Felipe Algorta, el presidente de ANEP-CODICEN Pablo Caggiani, el secretario nacional de Deporte Alejandro Pereda, el director general de Educación Secundaria Manuel Oroño y la directora general de Educación Técnico y Profesional Virginia Verderese.

Estuvieron presentes además Gabriela Pérez (Directora Sectorial de Integración Educativa de ANEP), Mauricio Rivas (Inspector departamental de la SND), Leonardo Martínez (Coordinador de Deportes y Recreación del Gobierno de Durazno), Mónica Mazzei (Inspectora Regional de Secundaria) y Víctor Rodríguez (Inspector de Educación Física de Durazno), entre otros artífices del convenio.

El marco nacional: una política con inversión y proyección

El proyecto duraznense se inscribe en una política de mayor escala que ANEP y la SND vienen desplegando en todo el país. En paralelo al lanzamiento de Durazno, se realizó el lanzamiento nacional del Programa «Más Deporte, Más Experiencias Educativas», dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de Primaria, con una primera etapa que se desarrollará en 45 escuelas del país.

Ese programa contempla una inversión cercana a $24 millones anuales para garantizar el acceso al deporte en el horario previo o posterior al ingreso a la escuela, con cobertura de alimentación durante las prácticas. Los deportes incluidos a nivel nacional son voleibol, rugby, hockey, handball y basketball, con docentes contratados a través de organizaciones deportivas.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, anunció recientemente que durante el quinquenio se construirán diez nuevos polideportivos y dos piscinas cerradas en articulación con la SND, una proyección que respalda el alcance que se busca dar a estas iniciativas.

El sentido del proyecto

Las palabras pronunciadas en el lanzamiento nacional resumen el espíritu de iniciativas como la duraznense. La directora sectorial de Integración Educativa de ANEP, Gabriela Pérez, lo expresó así: «Que estar en la educación pública incluya el derecho al deporte, al arte y a las salidas didácticas. Hoy tenemos la alegría de concretar y celebrar con ustedes que suceda aún más de lo que sucedía».

En la misma línea, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, sintetizó: «Tenemos la posibilidad de ampliar el tiempo educativo con compañerismo y el deporte nos permite pensar en otras formas de trabajo y convivencia. Esto que pasa en las escuelas es para festejar».

Imágenes de la jornada