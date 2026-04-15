UNASEV alertó por aumento de siniestros en Durazno y coordinó acciones para revertir la tendencia

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) advirtió que los siniestros de tránsito aumentaron en Durazno en el último año, abarcando casos leves, graves y fatales. El dato fue presentado en una instancia de trabajo con autoridades departamentales, donde además se avanzó en la coordinación de acciones para revertir esta tendencia y se comenzó a planificar la campaña Mayo Amarillo 2026.

El encuentro formó parte de una recorrida nacional del organismo, con foco en fortalecer el trabajo territorial en materia de seguridad vial.

Trabajo conjunto y descentralización

La delegación de UNASEV, encabezada por el director Aníbal Pintos, mantuvo reuniones con la Intendencia, Jefatura de Policía y la Dirección Departamental de Salud.

Uno de los puntos centrales fue la reactivación de la Unidad Local de Seguridad Vial (ULOSEV), un ámbito que articula acciones entre instituciones y sociedad civil. Estas unidades, presentes en distintos puntos del país, permiten adaptar las políticas nacionales a la realidad de cada territorio.

Mayo Amarillo: prevención y concientización

Durante la jornada también se abordó la organización de la campaña Mayo Amarillo 2026, que se desarrollará con actividades en Durazno enfocadas en la prevención de siniestros y la promoción de conductas responsables en el tránsito.

El objetivo es trabajar sobre factores de riesgo y generar mayor conciencia en la población al momento de conducir.

Datos que encienden alerta

El presidente de UNASEV, Marcelo Metediera, fue quien presentó los indicadores que marcan la situación del departamento.

Según explicó, se registró un aumento en todos los niveles de siniestralidad, incluyendo lesionados y heridos graves, lo que obliga a revisar estrategias y reforzar las políticas públicas en seguridad vial.

Medidas locales en marcha

Desde el gobierno departamental, la directora del Departamento de Administración, Gabriela Santacruz, reconoció que los datos plantean desafíos importantes y adelantó la futura creación del Departamento de Tránsito y Convivencia.

Por su parte, el intendente Felipe Algorta anunció la implementación de nuevos flechamientos de calles en la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir tanto los tiempos de traslado como los siniestros.

La medida se desarrollará con apoyo de Vialidad Nacional y comenzará a aplicarse en los próximos meses.

Enfoque interinstitucional

La instancia reunió a diversas instituciones vinculadas al tránsito, entre ellas Policía Caminera, Salud Pública y Fiscalía General de la Nación.

El enfoque común apunta a construir políticas desde el territorio, combinando educación, control y participación social como herramientas para mejorar la seguridad vial en Durazno.