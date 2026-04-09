Uruguay desarrollará terapias celulares innovadoras para tratar cánceres

El Hospital de Clínicas y el Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes (INDT) firmaron este miércoles 8 de abril un convenio para establecer los criterios de funcionamiento del Centro de Producción de Terapias Avanzadas (Ceprotea), un laboratorio de alta tecnología orientado al desarrollo de terapias celulares para el tratamiento de diversos tipos de cánceres hematológicos.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, calificó el acuerdo como «un salto cualitativo para el país» y recordó que el proceso de creación de este centro data del año 2017. «Este Gobierno tiene como objetivo llegar con salud de calidad y oportuna a todos los que la necesiten», subrayó.

Resultados probados a nivel mundial y en Uruguay

El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, explicó que el laboratorio trabajará en terapias celulares que ya demostraron resultados muy buenos a nivel mundial y también en los primeros casos aplicados en la Fundación Pérez Scremini en Uruguay. «Es una técnica de avanzada, muy compleja, que estará a disposición de nuestros pacientes», señaló.

El convenio apunta a mejorar el acceso de toda la población a estas terapias y extenderlas a otros tipos de cánceres hematológicos. En la firma también estuvieron presentes la encargada del INDT, Adriana Tiscornia, y la responsable de la cátedra de Hematología de la Universidad de la República, Sofía Grille.