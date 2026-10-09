Sebastián Da Silva llega este sábado a Durazno para un encuentro con la Juventud Nacionalista

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva estará este sábado 10 de octubre en Durazno para participar de “A la mesa con Sebastián Da Silva”, un encuentro organizado por la Juventud Nacionalista departamental que comenzará a las 19:00 horas, en la sede partidaria ubicada en Rivera 647, casi Eusebio Píriz.

La actividad forma parte del ciclo de charlas que la dirigencia blanca viene desarrollando desde la apertura de su nueva casa partidaria, con el propósito de generar espacios de intercambio directo entre militantes, jóvenes y dirigentes de proyección nacional.

La presencia del legislador se producirá en un momento de particular exposición política, luego de sus declaraciones sobre el caso de un asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico y tráfico interno de municiones.

Un nuevo encuentro en la casa del Partido Nacional

La Juventud del Partido Nacional de Durazno continúa impulsando actividades orientadas a fortalecer el intercambio político y acercar a dirigentes nacionales a la militancia local.

La propuesta del sábado tendrá como protagonista a Da Silva, uno de los senadores nacionalistas de mayor presencia en el debate público, conocido por su estilo frontal y sus declaraciones sobre asuntos de actualidad.

Bajo la denominación “A la mesa con Sebastián Da Silva”, la convocatoria plantea una instancia de conversación directa con el legislador, en continuidad con las actividades que se vienen organizando en la nueva sede de la colectividad.

El encuentro está previsto para las 19:00 horas, en Rivera 647, casi Eusebio Píriz.

Sus declaraciones sobre el caso Gómez

La visita se desarrollará en medio de las repercusiones que generó la investigación vinculada a Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, en Montevideo.

Leiva fue condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones, en el marco de la denominada Operación Trazador.

El procedimiento policial permitió incautar 265 kilos de droga, cerca de tres millones de pesos, USD 42.564, municiones, vehículos de alta gama y otros elementos vinculados a la investigación.

Consultado sobre el episodio, Da Silva lo calificó como “un caso grave” y sostuvo que el Partido Nacional debía actuar con firmeza frente a situaciones relacionadas con el narcotráfico.

“Tenemos que tener claro que tenemos que extirpar del Partido Nacional. Hay que ser muy claros. No podemos estar todo el día preocupados por el narcotráfico y de repente tener este tipo de situaciones”, expresó el senador.

Sus declaraciones se sumaron a un debate que trascendió el caso judicial y abrió interrogantes sobre los controles y responsabilidades dentro de las estructuras partidarias.

El Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez

El caso tuvo nuevas derivaciones políticas en los últimos días.

El lunes 5 de octubre, el Directorio del Partido Nacional resolvió suspender por dos años al edil Gonzalo Gómez, luego de considerar el informe de la Comisión de Ética de la colectividad.

La resolución también incluyó el reclamo de restitución de los salarios abonados al asesor condenado, al señalarse que no se habían podido acreditar tareas efectivamente realizadas durante el período de contratación.

La decisión agregó un nuevo capítulo a la controversia, que había provocado pronunciamientos de dirigentes nacionalistas y cuestionamientos desde el Frente Amplio.

Expectativa por su presencia en Durazno

Aunque la convocatoria del sábado tiene un carácter partidario, la presencia de Da Silva adquiere interés también por su participación habitual en las discusiones de alcance nacional.

El encuentro ofrecerá a militantes y adherentes del Partido Nacional la posibilidad de intercambiar directamente con el senador sobre asuntos políticos y temas de actualidad.

Su llegada representa, además, una nueva instancia del ciclo promovido por la Juventud Nacionalista de Durazno, que busca mantener una agenda de actividades con dirigentes de primera línea y consolidar la nueva casa partidaria como espacio de encuentro e intercambio.