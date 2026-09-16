San José puso reglas a los monopatines eléctricos y Durazno todavía define las suyas

Mayores de 14 años, casco, seguro y luces son algunos requisitos en San José; en Durazno se estudia una regulación similar.

La circulación de monopatines eléctricos comienza a dejar atrás el escenario de falta de regulación en distintos departamentos. San José acaba de establecer nuevas condiciones para los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), mientras Durazno continúa trabajando en una normativa propia.

La Intendencia de San José reglamentó la circulación de estos vehículos mediante el decreto N.º 3279, estableciendo requisitos para los conductores, condiciones técnicas y espacios habilitados para desplazarse.

Según la información publicada por SanJoséAhora, los VMP comprenden dispositivos de transporte individual de una o más ruedas, propulsados exclusivamente por un motor eléctrico y diseñados para circular a una velocidad limitada.

Uno de los principales aspectos de la nueva regulación establece que solo podrán conducirlos personas mayores de 14 años.

Los usuarios deberán utilizar casco protector y elementos reflectantes, además de contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil contra terceros.

Requisitos de seguridad

Los monopatines y demás vehículos comprendidos deberán contar con iluminación delantera y trasera, frenos en ambas ruedas o un sistema equivalente, una base de apoyo para los pies y un dispositivo sonoro, como timbre o bocina.

La normativa fija además una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y prohíbe transportar a más de una persona por vehículo.

Por las veredas, no

El decreto habilita la circulación de los VMP por calles, avenidas, ciclovías y bicisendas.

En cambio, queda expresamente prohibido utilizarlos en veredas, espacios destinados exclusivamente a peatones y rutas nacionales dentro del departamento de San José.

De esta manera, la normativa delimita los espacios de circulación y busca evitar la convivencia de estos vehículos con peatones en zonas destinadas exclusivamente al tránsito a pie.

Registro gratuito

La regulación también dispone la creación de un Registro Departamental de Vehículos de Movilidad Personal, de carácter obligatorio.

El trámite será gratuito y permitirá identificar y registrar los vehículos comprendidos en esta categoría.

A su vez, los VMP estarán exentos del pago de patente de rodados y de cualquier otro tributo o tasa vinculada con su registro o identificación.

📌 QUÉ EXIGE SAN JOSÉ Edad mínima: 14 años

Seguridad: casco, elementos reflectantes y seguro de responsabilidad civil

Vehículo: luces, frenos y dispositivo sonoro

Velocidad máxima: 25 km/h

Pasajeros: una sola persona

Registro: obligatorio y gratuito

Veredas: circulación prohibida

Durazno también analiza una regulación

Semanas atrás, el técnico comunal Lucas Facello se refirió al estudio que desarrolla Durazno para regular la circulación de vehículos de movilidad personal y planteó establecer requisitos de seguridad, edades mínimas y calles habilitadas.

Facello entiende necesario avanzar en una regulación para los patines eléctricos ante el crecimiento de su utilización y los riesgos derivados de su convivencia con automóviles, motos, camionetas y camiones.

Uno de los primeros aspectos a definir, según planteó, es si estos dispositivos deben ser considerados vehículos.

“En nuestros años jóvenes un monopatín era un juguete, hoy es un vehículo de desplazamiento motorizado”, señaló.

El técnico advirtió que actualmente muchos circulan por las calles “sin requisito alguno”, exponiendo especialmente a los jóvenes a situaciones de riesgo.

A su entender, la regulación debería contemplar tres aspectos fundamentales: el uso obligatorio de chaleco para garantizar la visibilidad del conductor, establecer edades mínimas y determinar, según la edad y potencia del vehículo, si corresponde exigir licencia de conducir.

En este último punto mencionó como referencia las categorías G1 y G2.

Finalmente, planteó la necesidad de delimitar las calles por las que estos vehículos podrán circular, tomando como referencia las alternativas aplicadas en otras ciudades.

Por ahora, mientras San José ya cuenta con una normativa vigente, Durazno continúa evaluando cómo incorporar los vehículos de movilidad personal a sus reglas de tránsito.