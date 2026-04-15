Ruta 5 extenderá obras hasta 2027 tras atrasos y replanificación del proyecto

La obra de duplicación de la Ruta Nacional Nº 5 se extenderá más de lo previsto y su finalización pasaría a abril de 2027, tras un proceso de replanificación acordado entre el Ministerio de Transporte y la empresa constructora. La confirmación surge luego de gestiones realizadas a partir de inquietudes planteadas por vecinos de la zona.

El diputado Carlos Rodríguez Gálvez trasladó estos planteos al Ministerio, desde donde se informó que se estaban cerrando ajustes con la empresa encargada de la obra.

Reuniones y preocupación de vecinos

El legislador indicó que la situación fue abordada tras un encuentro con residentes vinculados a la zona de Ruta 5, quienes manifestaron preocupación por los atrasos y por distintos aspectos de la ejecución del proyecto.

A partir de ese intercambio, se elevaron consultas al Ministerio de Transporte, que prevé además la presencia de la ministra en la región para brindar detalles y responder dudas directamente a la comunidad.

Críticas a la ejecución y al proyecto original

Rodríguez fue crítico con el desarrollo de la obra, particularmente en el tramo comprendido entre Durazno y Sarandí Grande, señalándolo como el más problemático.

Según expresó, existen tanto errores en el diseño original como en la ejecución por parte de la empresa Ramón C. Álvarez, lo que ha impactado en los tiempos y en la calidad del avance.

Replanificación y continuidad de la obra

Desde el Ministerio se evaluó la posibilidad de rescindir el contrato, aunque esa alternativa fue descartada debido a que podría haber implicado una demora aún mayor, estimada en al menos dos años adicionales.

En su lugar, se optó por renegociar las condiciones con la empresa, estableciendo nuevas exigencias, entre ellas la realización de determinados tramos en hormigón y el cumplimiento de estándares de calidad previstos inicialmente.

El acuerdo, según se indicó, se cerró antes de Semana de Turismo y contempla la continuidad de la obra bajo nuevas condiciones.

Nuevos plazos y trabajos pendientes

Con este escenario, la obra sumaría aproximadamente un año más de ejecución, lo que ubica su finalización hacia abril de 2027.

Además, se prevé que algunos componentes, como la iluminación en distintos tramos, queden a cargo del Ministerio de Transporte.

El avance de los trabajos y los detalles de la replanificación serán ampliados por las autoridades en próximas instancias.