La interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dejó posiciones enfrentadas entre los diputados de Durazno. Mientras Magela Rinaldi, del Frente Amplio, defendió los indicadores laborales y las políticas del gobierno, Domingo Rielli, del Partido Nacional, cuestionó la falta de respuestas a los problemas de empleo, especialmente en el interior del país. Ambos legisladores expresaron sus valoraciones en redes sociales, luego de que la Cámara de Diputados declarara insatisfactorias las explicaciones del ministro por una ajustada votación de 49 a 48.

La sesión, iniciada el miércoles 4 de noviembre y concluida en la madrugada del jueves 5, estuvo centrada en la gestión del conflicto portuario de Montevideo y otros aspectos de la conflictividad laboral.

El resultado representó un revés parlamentario para el gobierno de Yamandú Orsi, aunque la resolución no obliga a Castillo a abandonar su cargo.

Rinaldi defendió la gestión y destacó los indicadores laborales

La diputada frenteamplista Magela Rinaldi valoró los resultados presentados por el Ministerio de Trabajo y sostuvo que reflejan avances en materia de empleo, negociación colectiva y derechos laborales.

En su publicación enumeró más de 41.000 nuevos puestos de trabajo generados entre 2025 y 2026, un porcentaje superior al 90% de acuerdos en los Consejos de Salarios y un convenio de cinco años en el sector portuario, al que calificó como histórico.

También destacó la reducción de la jornada laboral en la construcción, los incrementos para los salarios más bajos y los niveles alcanzados por el empleo femenino.

La legisladora vinculó esos resultados con una política orientada al diálogo entre trabajadores y empleadores, la negociación colectiva y la ampliación de derechos.

En ese sentido, sostuvo que el trabajo no debe ser considerado una mercancía y que los derechos de quienes trabajan no constituyen un privilegio.

«Defender el trabajo es defender a quienes construyen todos los días la riqueza de nuestro país. Ese es el rumbo», expresó.

Rielli cuestionó la falta de respuestas para quienes buscan trabajo

Desde el Partido Nacional, Domingo Rielli planteó una evaluación opuesta sobre el resultado de la comparecencia del ministro.

El diputado sostuvo que, después de una extensa jornada de debate parlamentario, persistieron interrogantes sobre las medidas que adoptará el gobierno para atender las dificultades que enfrentan trabajadores y empresas.

Su principal preocupación estuvo centrada en la generación de oportunidades laborales en el interior, con especial referencia a departamentos como Durazno.

Rielli señaló que muchas personas necesitan acceder a un empleo y cuestionó que no se hayan presentado respuestas suficientemente claras para esa realidad.

También planteó dudas sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, el nivel de las remuneraciones y las consecuencias de los cierres empresariales.

«Se piensa que cuando las empresas cierran y se van es bueno para alguien…», expresó en su reflexión.

El legislador cerró su valoración con una crítica al resultado de la instancia parlamentaria:

«Queda la sensación de que tantas horas de diálogo no sirven para buscar las soluciones que la gente necesita».

Diputados rechazó las explicaciones del ministro por 49 votos contra 48

La interpelación fue promovida por el diputado colorado Adrián Juri y se extendió desde la mañana del miércoles hasta la madrugada del jueves.

El debate estuvo motivado principalmente por la actuación del Ministerio de Trabajo durante el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, aunque también incluyó cuestionamientos sobre otras situaciones de conflictividad laboral.

Al finalizar, la Cámara de Representantes aprobó por 49 votos contra 48 una moción presentada conjuntamente por Cabildo Abierto e Identidad Soberana, con el apoyo de los restantes partidos de oposición.

El texto declaró insatisfactorias las explicaciones de Castillo y cuestionó, entre otros aspectos, que el ministerio no hubiera informado el costo económico del conflicto portuario.

La oposición también formuló observaciones sobre la extensión de seguros de paro en la industria frigorífica y planteó cambios en la regulación de las organizaciones sindicales.

Con esta votación, Castillo se convirtió en el primer ministro del gobierno de Yamandú Orsi cuyas explicaciones fueron declaradas insatisfactorias por una cámara legislativa.

La resolución constituye un pronunciamiento político y no equivale a una censura parlamentaria, por lo que no determina automáticamente la salida del secretario de Estado.

Dos miradas sobre un mismo problema

Las reacciones de Rinaldi y Rielli trasladaron a Durazno parte del debate nacional sobre el empleo.

Mientras la legisladora oficialista puso el acento en los indicadores generales del mercado de trabajo y los acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresas, el diputado opositor insistió en la necesidad de encontrar respuestas para quienes continúan sin empleo y para las empresas del interior.

El intercambio deja planteada una diferencia de enfoque sobre los resultados y los desafíos de las políticas laborales, con la situación del trabajo en Durazno como uno de los asuntos centrales de la discusión.

Castillo aseguró que salió fortalecido, mientras Schipani reclamó su renuncia

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó que salió «fortalecido» de la interpelación parlamentaria, pese a que la Cámara de Diputados declaró insatisfactorias sus explicaciones por 49 votos contra 48.

En una entrevista concedida el jueves 5 de noviembre al programa Arriba Gente, de Canal 10, el ministro sostuvo que mantiene el respaldo del Frente Amplio y manifestó que no le quedó claro cuáles de sus respuestas fueron consideradas insuficientes por la oposición.

Consultado sobre su continuidad en el cargo, señaló que la decisión corresponde al presidente de la República, Yamandú Orsi.

«Voy a estar hasta que él quiera, esas son las reglas de juego», expresó.

Castillo agregó que su prioridad es contribuir al buen funcionamiento del gobierno y recordó que ocupar el Ministerio es una responsabilidad transitoria.

Schipani pidió la salida del ministro

Desde la oposición, el diputado colorado Felipe Schipani reclamó que Castillo renuncie o que el presidente Orsi disponga su remoción.

El legislador sostuvo que la votación de Diputados demuestra, a su entender, que el ministro perdió el respaldo parlamentario necesario para permanecer en el cargo.

«Castillo tiene que renunciar», afirmó en redes sociales, donde invocó el artículo 174 de la Constitución para fundamentar su posición.

Sin embargo, la declaración aprobada por Diputados no constituye una censura formal ni obliga jurídicamente al ministro a presentar su renuncia. La censura parlamentaria está regulada por un procedimiento diferente, previsto en los artículos 147 y 148 de la Constitución.

La continuidad de Castillo permanece, por tanto, en el ámbito de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo.