La contratación de FREE llega a Diputados: Rinaldi pide explicar la adjudicación pese a los reparos del Tribunal de Cuentas

La diputada frenteamplista Magela Rinaldi presentó un pedido de informes a través de la Cámara de Representantes para que la Intendencia de Durazno explique los fundamentos de la contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE), adjudicataria de una licitación para la provisión de recursos humanos que contempla hasta 200 trabajadores.

El planteo apunta especialmente a conocer por qué la administración encabezada por Felipe Algorta mantuvo la adjudicación pese a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, además de esclarecer los costos, los mecanismos de selección del personal y los controles previstos para la ejecución del contrato.

La iniciativa se suma al pedido de informes presentado a comienzos de octubre por el edil colorado Gabriel Montes de Oca, quien también reclamó documentación sobre el procedimiento licitatorio y los criterios utilizados para elegir a la fundación. En paralelo, la Junta Departamental aprobó el jueves 15 de octubre la integración de una Comisión Preinvestigadora vinculada al mismo asunto.

Los planteos provenientes de representantes de distintos partidos mantienen así la contratación en el centro de la discusión política departamental.

La observación del Tribunal de Cuentas y la decisión de adjudicar

Uno de los principales aspectos señalados por Rinaldi es la Resolución N.º 988/2026 del Tribunal de Cuentas, de fecha 29 de abril, mediante la cual el organismo observó el gasto correspondiente a la contratación.

Según los fundamentos recogidos en el planteo de la legisladora, el Tribunal advirtió que del objeto establecido en los estatutos de FREE no surgía su habilitación para suministrar mano de obra a terceros.

También hizo referencia al régimen de responsabilidad solidaria previsto en las leyes N.º 18.099 y 18.251, aplicables a determinadas modalidades de subcontratación, intermediación laboral y suministro de trabajadores.

Pese a esa observación, la Intendencia dictó el 27 de mayo la Resolución N.º 5430/2026, por la cual adjudicó a FREE la Licitación Pública N.º 11/2025.

Ante esta situación, Rinaldi solicita conocer si la administración dispuso formalmente la reiteración del gasto observado.

En caso afirmativo, pide una copia de la resolución correspondiente y la fecha en que fue adoptada. Si no existió esa reiteración, reclama que se informe cuál fue el fundamento jurídico utilizado para continuar con la contratación.

La observación del Tribunal de Cuentas no constituye por sí misma una declaración de ilegalidad de todo el procedimiento ni demuestra responsabilidades individuales. Sin embargo, representa un reparo formal cuya respuesta administrativa forma parte de los aspectos que la legisladora pretende esclarecer.

Por qué se eligió a FREE y cómo se evaluaron las ofertas

Otro capítulo del pedido se concentra en los criterios que llevaron a seleccionar a la Fundación Rioplatense de Estudios.

En la licitación participaron tres oferentes: FREE, Asociación Civil Casa Abierta y LKSUR S.A.

De acuerdo con la resolución municipal, la Comisión Asesora recomendó adjudicar el servicio a FREE, que obtuvo 85 puntos, frente a los 82,22 alcanzados por Casa Abierta. La propuesta de LKSUR fue considerada inadmisible por no ajustarse a determinadas condiciones del pliego.

Rinaldi solicita acceder a las tres ofertas, al informe de la Comisión Asesora del 9 de abril de 2026 y al detalle de las calificaciones otorgadas por precio, antecedentes y propuesta operativa.

También reclama conocer qué experiencia acreditó FREE específicamente en administración de personal, supervisión, capacitación y provisión de recursos humanos.

La legisladora busca establecer, además, qué verificaciones realizó la Intendencia sobre los antecedentes declarados y cómo evaluó la capacidad operativa, financiera y administrativa de la fundación para gestionar una contratación de estas características.

Quién seleccionará a los trabajadores

El pedido también alcanza a uno de los aspectos centrales del mecanismo: la forma en que se seleccionará al personal que prestará servicios para la Intendencia.

Rinaldi pregunta si esa selección será realizada por la fundación adjudicataria o por el gobierno departamental, y cuáles serán los criterios públicos aplicados.

En particular, solicita explicaciones sobre la compatibilidad de esta modalidad con los concursos, sorteos y llamados públicos que se utilizan para el ingreso de personal a la administración.

Otro punto refiere al cumplimiento de la exigencia de residencia establecida en el llamado. La diputada quiere saber cómo se verificará que al menos el 80 % de los trabajadores cumpla con el requisito territorial previsto.

Las respuestas permitirían conocer qué participación tendrá la Intendencia en la contratación de las personas y qué mecanismos existirán para controlar el cumplimiento de las condiciones laborales.

Posibles conflictos de intereses

La solicitud incorpora además preguntas sobre la existencia de eventuales vínculos entre integrantes o autoridades de FREE y jerarcas o funcionarios de la administración departamental.

Rinaldi requiere conocer si existieron relaciones laborales, contractuales, políticas o de otra naturaleza que pudieran resultar relevantes para evaluar el procedimiento de adjudicación.

También consulta si se presentaron declaraciones sobre posibles conflictos de intereses y qué mecanismos de prevención o control se aplicaron.

El planteo procura obtener información sobre esos vínculos, sin que su sola formulación implique que se haya comprobado la existencia de una situación irregular.

La Junta Departamental aprobó una Comisión Preinvestigadora

La contratación también pasó a una nueva instancia de análisis en la Junta Departamental. Durante la sesión del jueves 15 de octubre, los 29 ediles presentes votaron a favor de integrar una Comisión Preinvestigadora, a raíz de un planteo presentado por el edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni.

La comisión quedó integrada por Carlos Carrica, del Frente Amplio; Martín Sastre, del Partido Nacional, y Gabriel Montes de Oca, del Partido Colorado. Su cometido es examinar los antecedentes aportados y determinar si corresponde recomendar la constitución de una Comisión Investigadora.

Esta resolución constituye una actuación diferente del pedido de informes formulado por Rinaldi desde el Parlamento y tampoco implica que se hayan comprobado irregularidades en la contratación.

Los cuestionamientos ya habían llegado a la Junta Departamental

El pedido de Rinaldi amplía una discusión que comenzó semanas atrás en la Junta Departamental de Durazno.

El edil colorado Gabriel Montes de Oca había solicitado información sobre el expediente completo de la licitación, los criterios de evaluación, los costos reales del servicio y los controles previstos para su ejecución.

En aquella oportunidad también planteó la necesidad de comparar el mecanismo adjudicado a FREE con la contratación de la Fundación A Ganar, utilizada durante administraciones anteriores.

La discusión alcanzó además a otros integrantes de la Junta Departamental y volvió a colocar bajo examen el uso de organizaciones externas para la provisión de trabajadores destinados a servicios municipales.

En este contexto, la nueva solicitud presentada desde el Parlamento incorpora otra instancia de contralor sobre una contratación que involucra recursos públicos y actividades de distintas dependencias departamentales. El Acontecer ya había informado sobre la adjudicación a FREE y el primer pedido de informes en la Junta Departamental.

Hasta 200 trabajadores y un gasto estimado en $ 23 millones La dimensión económica y laboral de la contratación constituye otro de los ejes del pedido de informes de Magela Rinaldi. La diputada solicita conocer cómo se determinó el monto estimado de $ 23.000.000, por qué se optó por convocar a organizaciones externas para suministrar recursos humanos y qué estudios previos justificaron esa modalidad. También pide que se identifiquen las funciones y dependencias municipales que recibirán trabajadores, la cantidad prevista para cada área y los perfiles laborales requeridos. La licitación contempla la posibilidad de disponer de hasta 200 trabajadores, una cantidad máxima prevista en el llamado que no implica necesariamente que todos los puestos sean cubiertos. La resolución de adjudicación establece que FREE percibirá un equivalente al 5 % de los fondos destinados al costo laboral, además de un cargo fijo mensual de $ 45.800 por dirección, control, supervisión y fiscalización, un componente variable según la cantidad de trabajadores y pagos por los talleres de capacitación que se realicen. Por ello, el costo efectivo dependerá del personal contratado y de los servicios utilizados. Rinaldi también reclama información sobre los controles del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, incluyendo remuneraciones, aportes y condiciones de trabajo. El objetivo del planteo es conocer no solamente el costo previsto, sino también cómo se administrarán los recursos, qué tareas se cubrirán y qué controles ejercerá la Intendencia sobre el servicio contratado.