Rinaldi pidió a Orsi ordenar entrega de información sobre desaparecidos

En la previa de una nueva edición de la Marcha del Silencio, la diputada por Durazno Magela Rinaldi reclamó públicamente al presidente de la República, Yamandú Orsi, que ordene a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa Nacional entregar toda la información disponible sobre el paradero de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

La legisladora realizó el planteo durante la pasada sesión de la Cámara de Representantes, a pocos días de la edición número 31 de la movilización convocada bajo la consigna: “Contra la impunidad de ayer y hoy, exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.

“La expresión más profunda de la memoria colectiva”

Rinaldi definió la Marcha del Silencio como “quizás la expresión más profunda de una sensibilidad colectiva que elige la memoria frente al olvido”.

En su intervención sostuvo que la movilización se ha transformado en una manifestación que trasciende generaciones y que año tras año suma adhesiones en distintos puntos del país.

“Es una marcha que ha trascendido generaciones y se ha multiplicado en todo el país; donde cada vez florecen más margaritas”, expresó.

La representante frenteamplista recordó además su participación en anteriores convocatorias y señaló el impacto emocional que genera el silencio que caracteriza la movilización.

“Sabemos de ese silencio que aturde, que conmueve y que interpela. Un silencio que nos exige transformar permanentemente el nunca más en un compromiso ético y político”, afirmó.

El recuerdo de dos duraznenses

Durante su exposición, Rinaldi hizo referencia a las víctimas del terrorismo de Estado y recordó especialmente a los duraznenses Célica Gómez y Héctor Giordano.

“Hoy, con el corazón apretado, pronunciamos sus nombres y reafirmamos su memoria”, expresó la legisladora.

La diputada sostuvo que las medidas prontas de seguridad aplicadas durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco fueron la antesala del terrorismo de Estado que posteriormente se instaló en Uruguay y otros países de la región.

En ese marco mencionó secuestros, torturas, desapariciones, apropiación de niños y vuelos de la muerte como parte de una estructura represiva organizada a nivel continental a través del denominado Plan Cóndor.

El reclamo de información

Uno de los puntos centrales de la intervención estuvo vinculado a la falta de respuestas sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

Rinaldi cuestionó lo que definió como un “silencio cobarde” de quienes todavía mantienen oculta información sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.

“Necesitamos saber dónde están”, sostuvo.

A partir de ello, respaldó el planteo realizado históricamente por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y pidió que el presidente Orsi intervenga directamente.

“Entendemos que el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas, debe ordenar al Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas brindar toda la información disponible sobre el paradero de los detenidos desaparecidos”, expresó.

Una marcha que volverá a recorrer el país

La Marcha del Silencio volverá a realizarse el próximo 20 de mayo en Montevideo y distintas ciudades del interior, como ocurre desde hace más de tres décadas.

La movilización recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado y mantiene vigente el reclamo de verdad y justicia sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya.

Al finalizar su intervención parlamentaria, Rinaldi destacó la persistencia de quienes continúan reclamando respuestas.

“Gritamos presente por todos aquellos y aquellas que decidieron honrar la vida”, concluyó.