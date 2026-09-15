Rielli respalda el proyecto para Baygorria y asegura que UTE “habría entendido” la posición de Durazno

El diputado también destacó la llegada de la Guardia Republicana y advirtió por posibles impactos de lluvias e inundaciones en el departamento.

Baygorria, seguridad y el escenario agropecuario en la agenda de Rielli

El diputado nacionalista Domingo Rielli respaldó las gestiones del intendente Felipe Algorta para impulsar el desarrollo turístico y productivo de Baygorria y señaló que el planteo realizado ante UTE estaría encaminándose hacia una solución que permita compatibilizar los distintos proyectos para la zona.

En diálogo con El Acontecer, el legislador también se refirió a la seguridad, la reciente instalación de la Guardia Republicana en Durazno, la eventual llegada de un fenómeno de El Niño y la problemática de la garrapata en el sector agropecuario.

“La inseguridad va más allá de los colores”

Rielli sostuvo que la inseguridad debe ser abordada desde una perspectiva que trascienda las diferencias partidarias.

“La inseguridad va más allá de los colores, de las banderías y de los partidos políticos. Tenemos que trabajar todos”, afirmó.

Recordó que, al comenzar su actividad parlamentaria, planteó oficialmente la posibilidad de instalar un destacamento de la Guardia Republicana en Durazno que pudiera atender también a la región.

La propuesta finalmente se concretó con la inauguración del destacamento, algo que el diputado valoró como beneficioso para los vecinos del departamento y de la zona.

“Hoy podemos decir que la Guardia Republicana está presente para toda la región, y creo que eso beneficia a todos los vecinos”, señaló.

Para Rielli, además de fortalecer la presencia policial, es necesario incorporar las distintas miradas vinculadas a la seguridad, incluyendo a quienes trabajan en la Policía y la Justicia.

“Tener distintas ópticas nos permite saber dónde estamos parados y, fundamentalmente, hacia dónde vamos”, expresó.

Baygorria: respaldo al planteo ante UTE

Consultado sobre su trabajo junto al intendente Felipe Algorta y, particularmente, sobre la situación de Baygorria, Rielli defendió la posición planteada por el jefe comunal frente a los proyectos que UTE maneja para la zona.

El diputado dijo que en su momento brindó “total apoyo” al intendente porque consideraba que no debía descartarse una propuesta de desarrollo para Baygorria por cuestiones vinculadas a distancias relativamente pequeñas.

“Estamos convencidos de que la propuesta del intendente era buena y que podía significar un impulso turístico para una zona que ha venido decayendo mucho después de cumplir la finalidad que tuvo durante tantos años”, sostuvo.

En relación con el proyecto de generación de energía solar que planteaba UTE, Rielli reconoció que la instalación podría generar puestos de trabajo durante la etapa de construcción, aunque señaló que el impacto posterior sería más limitado.

“Ahora tampoco debemos sobredimensionar lo que queda posteriormente de una instalación de este tipo. Una vez instalados los paneles, el mantenimiento es relativamente limitado”, explicó.

Por ese motivo, sostuvo que era importante defender la posición del departamento.

Según señaló, el tema se encuentra actualmente en una etapa más avanzada y “al parecer, UTE habría entendido la posición de Durazno”.

“Felizmente, se estaría avanzando hacia una solución que permita concretar ambas cosas”, afirmó.

📌 BAYGORRIA Planteo: impulsar el desarrollo turístico y productivo de la zona. UTE: proyecta una instalación de energía solar. Posición de Rielli: considera importante compatibilizar ambos proyectos. Situación actual: según el diputado, se estaría avanzando hacia una solución que permita concretarlos.

Preocupación por lluvias, inundaciones y El Niño

El diputado también fue consultado por el escenario que podría enfrentar el sector agropecuario ante la eventual llegada de un fenómeno de El Niño.

Rielli consideró que se trata de una situación que debe ser seguida con atención, tanto por sus posibles efectos sobre la producción como por el impacto que pueden tener las lluvias intensas y las inundaciones en las viviendas.

“Cuando se producen temporales, lluvias intensas, viento o granizo, el sector agropecuario se ve afectado, especialmente la agricultura, y por eso hay que estar muy atentos”, señaló.

Pero agregó otra preocupación: “También me preocupa mucho la situación de las viviendas y de las personas que pueden verse afectadas por las inundaciones”.

En el caso de Durazno, recordó que las crecidas del río Yí constituyen una situación recurrente y sostuvo que cada episodio debe ser tomado con seriedad.

Consideró positivo que los productores se hayan venido preparando y remarcó que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos departamentales deben estar preparados ante un escenario eventualmente complejo.

La preocupación por la garrapata

Otro de los temas vinculados al sector agropecuario fue la situación de la garrapata a nivel nacional.

Rielli recordó que el Ministerio de Ganadería había anunciado un combate firme contra el problema, pero señaló que algunas de las medidas previstas no tuvieron los resultados esperados.

Según manifestó, una vacuna que estaba prevista fue probada en unas 6.000 dosis sin obtener los resultados esperados.

El legislador sostuvo además que, lejos de disminuir, el problema se ha extendido hacia zonas del sur del país.

Ocho escuelas de Durazno visitaron el Parlamento

Rielli también valoró la reciente visita de alumnos de ocho escuelas del departamento al Parlamento.

Explicó que desde el inicio de su tarea como diputado impulsó la participación de escuelas de Durazno en los programas del Palacio Legislativo.

“Estamos muy contentos”, expresó.

En esta oportunidad participaron escuelas del “interior profundo” del departamento y los alumnos realizaron además una visita guiada por el Palacio Legislativo junto al personal de protocolo.

La actividad contó con la colaboración de la Sociedad Rural de Durazno.

“Para algunos de estos chiquilines era incluso la primera vez que venían a Montevideo”, contó Rielli.

Los estudiantes tenían previsto además visitar el Prado como parte de la jornada.

El diputado recordó que él mismo había conocido el Parlamento por primera vez cuando era estudiante.

“Son recuerdos para toda la vida”, afirmó.

Y resumió el valor de la experiencia desde la perspectiva de los propios niños: “Son cosas que pueden parecer chicas para el mundo, pero que son grandes para cada uno de esos niños y sus familias”.