Rielli propone que el Papa visite Durazno y celebre en el Parque de la Hispanidad

El diputado nacionalista planteó gestiones para que, si el Papa León XIV llega a Uruguay, también visite Durazno. Propone realizar una celebración en el Parque de la Hispanidad y transformar la ruta 5 en un “corredor de fe”.

El diputado nacionalista Domingo Rielli planteó la posibilidad de que el Papa León XIV visite Durazno en caso de concretarse su llegada a Uruguay.

La iniciativa propone que el Parque de la Hispanidad sea el escenario de un encuentro con fieles del interior del país, en una celebración que —según el legislador— podría reunir a miles de personas.

Rielli explicó que ya trasladó la propuesta al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la República Yamandú Orsi y a autoridades de la Iglesia Católica, con el objetivo de que el planteo sea considerado dentro de una eventual agenda papal en el país.

El Parque de la Hispanidad como escenario

El legislador sostuvo que el Parque de la Hispanidad reúne condiciones adecuadas para un evento de esa magnitud.

Según explicó, el predio puede albergar a más de 100.000 personas y cuenta con infraestructura suficiente para recibir una celebración de carácter religioso y multitudinario.

El lugar ya ha sido escenario de actividades vinculadas a la fe, entre ellas distintas ediciones del Gran Rosario de Bendiciones.

Un “corredor de fe” por ruta 5

Rielli planteó además que una eventual visita papal podría generar una gran movilización de fieles del interior.

En ese contexto mencionó la posibilidad de transformar la ruta 5 en un “corredor de fe”, permitiendo la llegada de personas desde distintos puntos del país e incluso desde Argentina y Brasil.

La ubicación de Durazno en el centro del territorio nacional facilitaría el acceso de quienes no puedan trasladarse hasta Montevideo.

También destacó la presencia del aeropuerto internacional de Santa Bernardina, que podría ser utilizado dentro de la logística de una eventual visita.

Investigación por compra de estancia

En otro tramo de su intervención parlamentaria, Rielli se refirió a la integración de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores.

El diputado sostuvo que aclarar los hechos permitirá brindar tranquilidad a la ciudadanía, en referencia a las dudas surgidas en torno a la operación.

“En llegar a la verdad estará el mejor aporte del Parlamento”, expresó el legislador, señalando además que el tema generó inquietud pública por el monto de la inversión, que ascendió a 32,5 millones de dólares.

Rielli indicó que esclarecer la situación también contribuirá a preservar el prestigio del Instituto Nacional de Colonización, organismo que calificó como fundamental para el desarrollo del país.

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