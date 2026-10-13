Rielli reclamó un destacamento de Bomberos para Ciudad del Carmen y tarifas más accesibles para comercios y clubes

El diputado nacionalista por Durazno, José Domingo Rielli, reclamó en la Cámara de Representantes la instalación de un destacamento de Bomberos en Ciudad del Carmen, al considerar que la localidad necesita una respuesta más cercana ante posibles incendios y otras emergencias. El legislador también planteó la necesidad de revisar las tarifas de UTE y OSE que afrontan pequeños comercios y clubes sociales y deportivos, especialmente en el interior del país.
Los planteos forman parte de una serie de gestiones que Rielli viene impulsando para atender necesidades de localidades donde la disponibilidad de servicios públicos y los costos de funcionamiento representan dificultades para vecinos, emprendimientos e instituciones.
La preocupación por los incendios en una zona forestal
El legislador retomó un reclamo de larga data de los habitantes de Ciudad del Carmen, que consideran necesario contar con un destacamento de Bomberos propio.
Rielli señaló que la localidad, pese a haber alcanzado la categoría de ciudad, continúa sin disponer de algunos servicios que sus habitantes entienden fundamentales para su seguridad y desarrollo.
Su preocupación se concentra especialmente en las características del entorno, donde existen extensas plantaciones forestales, principalmente de eucaliptos.
Si bien reconoció que las empresas propietarias de esos establecimientos adoptan medidas de prevención de incendios, sostuvo que ello no sustituye la necesidad de contar con equipos de emergencia próximos a la población.
La instalación de un destacamento permitiría, a su entender, reducir los tiempos de respuesta frente a un incendio y mejorar las posibilidades de intervención antes de que un siniestro alcance mayores dimensiones.
Un servicio también para localidades y zonas rurales cercanas
El diputado planteó que los beneficios no se limitarían a los habitantes de Ciudad del Carmen.
Un destacamento ubicado en esa zona también podría brindar cobertura a otras localidades y establecimientos rurales, mejorando la respuesta ante emergencias en una región donde las distancias pueden resultar determinantes.
Rielli reconoció que la instalación del servicio requiere recursos presupuestales y coordinación entre distintos organismos. No obstante, señaló que existe disposición de actores locales y de la comunidad para colaborar en la búsqueda de una solución.
El legislador lamentó que, pese a los reiterados planteos y las gestiones realizadas ante distintas autoridades, el destacamento todavía no se haya concretado.
El antecedente de la Guardia Republicana en Durazno
Durante su intervención, Rielli vinculó este reclamo con la reciente instalación de un destacamento de la Guardia Republicana en Durazno.
Recordó que esa presencia había sido solicitada al ministro del Interior, Carlos Negro, y que finalmente se logró concretar.
El diputado agradeció al secretario de Estado y a su equipo por la respuesta brindada, y consideró que ese resultado constituye un antecedente para continuar impulsando otras demandas del departamento.
En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar con las gestiones que permitan dotar a Ciudad del Carmen de un servicio de Bomberos cercano y permanente.