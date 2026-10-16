Reyna prevé superávit en 2026 y posibles déficits en 2027 y 2028 para acelerar las obras

La Intendencia de Durazno prevé cerrar 2026 con superávit, aunque su planificación contempla la posibilidad de registrar resultados deficitarios durante 2027 y 2028 para acelerar la ejecución de obras y aprovechar los recursos disponibles. Así lo adelantó Jorge Reyna, director de Hacienda en licencia, quien ejerció interinamente la Intendencia durante el viaje de Felipe Algorta, ya reincorporado a sus funciones.

La previsión responde, en buena medida, a los tiempos de ejecución del presupuesto departamental, que comenzó a regir el 1.º de julio. Desde entonces, la administración ha puesto en marcha procedimientos de contratación y licitaciones que deberán traducirse progresivamente en obras, servicios y nuevas oportunidades de trabajo.

Reyna vinculó esa planificación con las dificultades laborales que atraviesa el departamento y sostuvo que la inversión pública debe contribuir a dinamizar la economía, aunque advirtió que la capacitación será fundamental para que los trabajadores locales puedan acceder a los empleos que se generen.

Un superávit que la administración pretende invertir

El jerarca explicó que el resultado financiero previsto para este año está relacionado con el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del presupuesto de la actual administración.

La elaboración de proyectos, los llamados a licitación y las distintas etapas de control administrativo requieren plazos que condicionan la velocidad con la que los recursos se convierten en obras.

Algunas contrataciones deben pasar por el Tribunal de Cuentas, mientras que otras atraviesan procedimientos legales y técnicos antes de comenzar su ejecución.

Por ese motivo, Reyna considera que 2026 finalizará con un resultado positivo, mientras que los dos ejercicios siguientes podrían presentar déficits como consecuencia de una mayor inversión.

La intención del gobierno departamental es utilizar parte de la capacidad financiera disponible para concretar obras durante 2027 y 2028 y recuperar posteriormente el equilibrio presupuestal, de manera de finalizar el quinquenio con superávit.

Se trata de una previsión de la administración, no de resultados financieros ya concretados. Su cumplimiento dependerá del ritmo de ejecución de las obras y del comportamiento de los ingresos y gastos en los próximos ejercicios.

La recaudación crece en algunos tributos y cae en la contribución inmobiliaria

Reyna también analizó la evolución de los ingresos municipales y sostuvo que, en términos generales, la recaudación viene respondiendo favorablemente.

Una de las excepciones se registra en la contribución inmobiliaria, donde hubo una disminución asociada a los beneficios otorgados a buenos pagadores y a los mecanismos de refinanciación de deudas.

Según explicó, la Intendencia asumió esa reducción de ingresos con el propósito de estimular el cumplimiento de las obligaciones tributarias y facilitar que más contribuyentes pudieran regularizar su situación.

Parte de esa disminución fue compensada por una recaudación superior a la prevista en materia de empadronamientos y reempadronamientos de vehículos.

El jerarca también destacó el comportamiento del impuesto del 1 % a la enajenación de semovientes, cuyos ingresos vinculó al dinamismo de la producción ganadera y al crecimiento de los establecimientos de engorde a corral.

De acuerdo con su evaluación, esa evolución permite sostener las previsiones de inversión incluidas en el presupuesto departamental.

La inversión pública como herramienta para generar trabajo

La situación del empleo constituye otra de las preocupaciones de la administración encabezada por Felipe Algorta.

Reyna destacó la reactivación de BPU, por su importancia como fuente de puestos de trabajo y por los efectos que la actividad frigorífica genera sobre el comercio y los servicios de la ciudad.

También señaló que las obras municipales pueden contribuir a dinamizar la actividad económica mediante la contratación de empresas y trabajadores para tareas de infraestructura vial, mantenimiento de espacios verdes, reparación de veredas y otras intervenciones.

Sin embargo, advirtió que la construcción de una obra o la llegada de una nueva inversión no garantizan por sí solas la creación de empleos permanentes.

A su entender, el desafío consiste en generar actividad económica que perdure más allá de las etapas iniciales de construcción, instalación o acondicionamiento de los emprendimientos.

La capacitación será determinante para las nuevas oportunidades

El director de Hacienda planteó que las transformaciones tecnológicas y productivas están modificando las exigencias del mercado laboral.

En ese contexto, sostuvo que el departamento necesita trabajadores preparados para desempeñarse en las actividades que puedan surgir de futuras inversiones.

La formación en mantenimiento, servicios, manipulación de alimentos y otras especialidades aparece entre las áreas que podrían adquirir importancia con la instalación y el funcionamiento de nuevos emprendimientos.

Reyna insistió en que la generación de oportunidades requiere tanto de la llegada de inversiones como de la preparación de quienes aspiran a ocupar esos puestos.

Para la administración, el desafío de los próximos años será combinar una mayor ejecución de obras con la promoción de actividades capaces de sostener empleo en el tiempo.

Plan Veredas: cuatro franjas de subsidios y hasta el 100 % para determinados hogares El Plan Veredas constituye una de las herramientas mediante las cuales la Intendencia pretende mejorar la infraestructura urbana y, al mismo tiempo, contribuir a generar actividad laboral. Jorge Reyna explicó que el programa contempla cuatro franjas de subsidios, determinadas según la categoría de contribución inmobiliaria del inmueble: Primera franja: 75 %.

75 %. Segunda franja: 60 %.

60 %. Tercera franja: 50 %.

50 %. Cuarta franja: 35 %. El esquema procura favorecer especialmente a los inmuebles comprendidos en las categorías de menor carga tributaria. Una vez aprobada la autorización, el propietario dispondrá de 30 días para finalizar la obra. La administración podrá contemplar situaciones excepcionales, como condiciones climáticas que impidan realizar los trabajos dentro del plazo. Las gestiones podrán efectuarse presencialmente o mediante la página web de la Intendencia. Los hogares que no puedan afrontar el costo de la reparación podrán solicitar una evaluación socioeconómica a través de Promoción Social. De acuerdo con los ingresos y las características del núcleo familiar, el beneficio podrá alcanzar el 100 % del costo previsto, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica.

Más obras, empleo y equilibrio financiero

La administración departamental pretende que la mejora de la recaudación y la disponibilidad de recursos permitan acelerar los proyectos contemplados en el presupuesto.

Para Reyna, el desafío no consiste únicamente en mantener resultados contables positivos, sino en transformar esa capacidad financiera en obras y oportunidades que tengan efectos duraderos.

La previsión de cerrar 2026 con superávit y aumentar la inversión durante los siguientes ejercicios plantea, por tanto, una doble exigencia para el gobierno departamental: ejecutar los recursos disponibles y sostener el equilibrio financiero hacia el final del período.

La concreción de las obras y su capacidad para generar empleo serán los principales indicadores para evaluar los resultados de esa estrategia.