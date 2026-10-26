Revello propuso eliminar los avisos electorales pagos en radio y TV para reducir el riesgo de corrupción

El edil del Frente Amplio Pablo Revello propuso eliminar la contratación de publicidad electoral paga en radio y televisión y sustituirla por espacios gratuitos para que los partidos políticos difundan sus ideas y programas. El planteo fue realizado el jueves 22 de octubre en la Junta Departamental de Durazno, a partir del debate nacional generado por la vinculación de un asesor político con una investigación de lavado de activos relacionada con el narcotráfico.

Revello sostuvo que los elevados costos de las campañas electorales pueden convertirse en un incentivo para buscar fuentes de financiación irregulares. Por esa razón, planteó revisar el sistema de publicidad política y pidió que su propuesta llegue a los legisladores nacionales del departamento y a las comisiones correspondientes del Parlamento.

Su iniciativa apunta a que los partidos dispongan de tiempo gratuito en los medios audiovisuales para comunicar sus propuestas, con una distribución proporcional basada en criterios que deberían acordarse.

El caso de Montevideo abrió la discusión

La intervención del edil comenzó con una referencia a la Operación Trazador, que derivó en la condena de Pablo Leiva, quien figuraba como asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez.

Leiva fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones en una investigación vinculada al narcotráfico. El caso también tuvo consecuencias políticas: el Partido Nacional resolvió suspender por dos años los derechos partidarios de Gómez, después de determinar que el asesor había cobrado salarios públicos sin realizar las tareas correspondientes.

Revello aclaró que su reflexión iba más allá de los partidos y las personas involucradas.

A partir de ese episodio, cuestionó la cantidad de funcionarios en comisión, secretarios y gastos de combustible que pueden llegar a utilizarse en las juntas departamentales.

Consideró necesario establecer límites razonables para el funcionamiento de los órganos legislativos, teniendo presente que los recursos públicos provienen de la ciudadanía.

«Habría que encontrar un punto correcto, que sea respetuoso con los dineros de la población, porque en definitiva el gasto público es dinero de la población», sostuvo.

El costo de las campañas y el riesgo de financiación irregular

El edil vinculó el debate sobre los recursos públicos con otro problema: la financiación de los partidos políticos.

Señaló que cuando una persona relacionada con actividades delictivas que generan grandes cantidades de dinero aparece vinculada a estructuras políticas, pueden surgir sospechas sobre el origen de determinados recursos.

No afirmó que se hubiera comprobado financiación electoral con dinero del narcotráfico en el caso mencionado, sino que presentó el episodio como motivo para revisar los mecanismos de control.

A su entender, uno de los principales problemas está en los elevados costos que deben afrontar los partidos para competir electoralmente.

Revello sostuvo que desarrollar una campaña sin recursos económicos suficientes reduce considerablemente las posibilidades de cualquier fuerza política, independientemente de la solidez de sus propuestas.

Y señaló especialmente un rubro.

«Curiosamente, el mayor gasto en una campaña electoral es cubrir la publicidad en los medios», afirmó.

Para el edil, esa necesidad de financiación puede generar presiones que favorezcan decisiones incorrectas y aumenten los riesgos de corrupción.

Que los partidos difundan sus propuestas sin pagar anuncios

La solución que presentó consiste en prohibir la contratación de publicidad electoral paga en los medios audiovisuales que utilizan frecuencias otorgadas por el Estado.

Revello recordó que, aunque las radios y los canales de televisión son administrados por empresas privadas, las frecuencias que utilizan constituyen un recurso público.

Por esa razón, entiende que durante las campañas electorales deberían destinar espacios gratuitos a la difusión de contenidos políticos.

La propuesta contempla que cada partido elabore sus propios mensajes para explicar programas, ideas y compromisos ante la ciudadanía.

Los espacios se distribuirían mediante un sistema proporcional, aunque Revello reconoció que sería necesario discutir cómo establecerlo.

Entre las alternativas mencionó la cantidad de legisladores de cada partido, sin presentarla como un criterio definitivo.

La iniciativa supondría modificar el régimen actual. La Ley N.º 20.292, aprobada en 2024, ya establece determinados espacios gratuitos para los partidos en televisión, pero también regula la contratación de publicidad electoral paga.

Revello pretende avanzar un paso más: eliminar ese gasto de las campañas y ampliar la difusión gratuita de propuestas políticas.

Candidatos promocionados «como si fuera un jabón»

Uno de los cuestionamientos más gráficos de su intervención estuvo dirigido al contenido de las campañas electorales.

El edil criticó la acumulación de anuncios que, según expresó, terminan presentando a los candidatos de manera similar a los productos comerciales.

Habló de campañas que abruman a la población, «ofreciendo candidatos como si fuera un jabón u otro producto comercial».

En su opinión, un sistema de espacios gratuitos permitiría concentrar la comunicación electoral en las propuestas de los partidos y reducir la competencia basada en la capacidad económica para contratar publicidad.

Revello reconoció que las campañas tienen otros gastos, pero insistió en que la contratación de espacios en los medios representa, a su juicio, el componente más importante.

Eliminar esa carga contribuiría, según su planteo, a disminuir las necesidades de financiación y las posibles tentaciones de recurrir a recursos de origen irregular.

Pidió trasladar la propuesta al Parlamento

Al finalizar su intervención, Revello solicitó que sus palabras fueran remitidas a los legisladores nacionales de Durazno y a las comisiones correspondientes de las cámaras de Diputados y Senadores.

La intención es que su planteo pueda incorporarse al debate sobre la financiación de los partidos políticos y las condiciones en que se desarrollan las campañas electorales.

La propuesta se suma a otras iniciativas del edil relacionadas con la transparencia en el uso de los recursos públicos. En octubre de 2025, Revello había planteado establecer por decreto departamental el ingreso por concurso a la Intendencia de Durazno.

Esta vez, el objetivo es intervenir sobre una cuestión de alcance nacional: cuánto cuesta competir por los votos y de qué manera se financian esos gastos.

Para Revello, reducir la dependencia económica de los partidos respecto de la publicidad electoral sería una forma de disminuir los riesgos de corrupción y permitir que las propuestas tengan mayor protagonismo durante las campañas.