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jueves 6 de agosto de 2026

Santa Bernardina tendrá 16 cámaras y un centro de evacuación con AFE: las novedades del encuentro barrial

Vecinos plantearon alumbrado, tránsito e inundaciones. El Gobierno anunció cámaras, gestión con AFE y demarcación en la Escuela N.º 11.
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Santa Bernardina tendrá 16 cámaras y un centro de evacuación con AFE: las novedades del encuentro barrial

El Gobierno de Durazno realizó este lunes una reunión barrial en el CIB Santa Bernardina, con la participación del intendente Felipe Algorta, directores, coordinadores y vecinos de la zona. La instancia forma parte del ciclo de encuentros que el gobierno viene desarrollando en barrios y localidades del departamento.

Los planteos de los vecinos

Durante la reunión los vecinos plantearon diversas inquietudes:

  • Mantenimiento del alumbrado público.
  • Limpieza de cañadas y cunetas.
  • Estado de algunas calles.
  • Circulación y velocidad de camiones.
  • Necesidad de reforzar controles de tránsito y seguridad.
  • Instalación de reductores de velocidad y mejora de la señalización vial.
  • Nomenclatura de calles.
  • Creación de nuevos espacios recreativos para niños.
  • Transporte colectivo y continuidad de obras de infraestructura.
  • Mejora de la respuesta ante futuras inundaciones.

Las novedades anunciadas por el Gobierno

En respuesta a los planteos, las autoridades informaron tres avances concretos:

Centro de monitoreo con 16 cámaras en Santa Bernardina. El Gobierno avanza en un proyecto que incluirá cámaras lectoras de matrículas y un domo de vigilancia en la rotonda del puente, además de las cámaras que se instalarán en el resto de la ciudad.

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Nuevo centro de evacuación con AFE. Continúan las gestiones con AFE para concretar un nuevo centro de evacuación que mejore la atención de familias afectadas en situaciones de emergencia.

Demarcación de cruces peatonales en la Escuela N.º 11. La escuela será priorizada para la demarcación una vez que llegue la pintura termoplástica adquirida por la Intendencia.

Las consultas que requieren intervención específica fueron derivadas a las áreas correspondientes para su evaluación y seguimiento.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy

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