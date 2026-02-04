Residencia estudiantil: «la pelota está en la cancha de ellos», dijo Algorta tras reunión con Lazo

Tras reunirse con Sandra Lazo, el intendente afirmó que la decisión ahora depende del Ministerio de Defensa.

Luego de la reunión mantenida en la pasada jornada, el intendente de Durazno Felipe Algorta aguarda una respuesta del Ministerio de Defensa Nacional sobre la posibilidad de radicar la residencia estudiantil duraznense en parte de las instalaciones del Regimiento Pablo Galarza. El jefe comunal estimó que la definición podría llegar en un plazo no mayor a dos meses.

Tras la recorrida realizada junto a la ministra Sandra Lazo, Algorta señaló que percibió una postura receptiva frente a la propuesta impulsada desde el gobierno departamental. Actualmente, el predio alberga una unidad militar en funcionamiento, por lo que las conversaciones se orientan a evaluar alternativas que permitan completar la infraestructura necesaria para un eventual traslado definitivo de la dependencia a las nuevas instalaciones ubicadas sobre ruta 14.

“Beneficiarnos todos”

“Queríamos plantearle la posibilidad in situ”, explicó el intendente, al dar cuenta de la recorrida por las casi cinco manzanas que ocupa el regimiento. “Como Intendencia estamos dispuestos a suscribir un convenio que redunde en beneficio de ambas instituciones, y que la gente se beneficie con ese trabajo conjunto. La pelota está en la cancha de ellos”, expresó Algorta.

En ese marco, recordó que la Intendencia de Durazno ya previó en el presupuesto quinquenal una partida importante destinada a la residencia estudiantil. “Veremos si se utiliza para una construcción nueva o si hacemos un convenio con el Ministerio de Defensa que permita a ellos mudarse y a nosotros emplazar la residencia en ese lugar”, indicó.

Definición clave

Compromiso y plazos

Algorta subrayó que, tanto a nivel nacional como departamental, se es consciente de la premura de los tiempos. “Estamos ante un compromiso de campaña que queremos encaminar cuanto antes”, afirmó. En ese sentido, señaló que la respuesta del Ministerio no debería insumir más de un par de meses, teniendo en cuenta que luego será necesario avanzar en proyectos ejecutivos y procesos de licitación.

El intendente recordó además que parte de las actuales instalaciones del regimiento ya cumplen funciones de alojamiento, lo que podría facilitar el proceso. “Depende del Ministerio. Si fuera por nosotros, lo que ya está pronto para ingresar es lo que más nos interesa. Esperamos una respuesta”, concluyó, reiterando el entusiasmo que —según afirmó— percibió por parte de la ministra durante la visita.

