Algorta no descarta una alternativa al Regimiento para la residencia estudiantil

La construcción de una residencia estudiantil en la ciudad fue uno de los temas manejados con insistencia durante la pasada campaña electoral por el intendente Felipe Algorta. Nueve meses después de asumir, el jerarca admite que el tema está frío y que, si bien mantiene la preferencia por ubicar la residencia en parte del predio del Regimiento Pablo Galarza, ya evalúa la posibilidad de avanzar por otro camino si la respuesta del Ministerio de Defensa no llega.

El ideal sigue siendo el Regimiento, pero con pocas expectativas

Algorta sostiene que el escenario ideal continúa siendo la instalación de la residencia en parte del predio hoy asignado al Regimiento Pablo Galarza. Sin embargo, el propio jefe comunal reconoce que encontrar una salida dentro del Ministerio de Defensa no será tarea sencilla.

«Ojalá me equivoque. Personalmente tenía esperanzas que, por estar un duraznense ocupando un importante cargo —Alberto Fumero—, el tratamiento del tema podría acelerarse», expresó el intendente, reconociendo que la presencia de un coterráneo en un espacio relevante no se tradujo por ahora en avances concretos.

La propuesta: sinergia con Defensa y traslado del Batallón a Ruta 14

El planteo del Gobierno de Durazno para destrabar la situación pasa por una articulación con las autoridades nacionales del Ministerio de Defensa. La idea concreta es que la Intendencia invierta en infraestructura para que el Batallón que aún permanece en el Regimiento Galarza pueda trasladarse definitivamente al predio ubicado sobre Ruta 14.

Ese movimiento liberaría espacio dentro del Regimiento que la comuna podría destinar a la tan anunciada residencia estudiantil, una obra pensada para jóvenes del interior del departamento y de zonas rurales que deben trasladarse a la ciudad para continuar sus estudios.

«Nos encantaría hacer sinergia con las autoridades nacionales del Ministerio de Defensa», insistió Algorta, en lo que constituye el esquema preferido por el jerarca.

Plan B en el horizonte

De todas formas, el intendente fue claro en que la propuesta sobre el Regimiento no es excluyente. Si las negociaciones con el Ministerio de Defensa no avanzan en un plazo razonable, el Gobierno de Durazno buscará otras alternativas para concretar la residencia.

«Esperaremos un tiempo. De no darse la respuesta esperada, iremos por otra alternativa para disfrutar de un lindo hogar estudiantil en la ciudad», afirmó Algorta.

La decisión abre un escenario donde el proyecto, uno de los compromisos más visibles de la campaña, podría concretarse por una vía distinta a la inicialmente pensada.