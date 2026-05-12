Alta demanda por reempadronamientos en Durazno ya lleva agendas a junio

El fuerte interés de los contribuyentes por regularizar la situación de sus vehículos en Durazno ya comenzó a trasladar las agendas hacia junio. Desde la oficina de Tránsito de la Intendencia se confirmó que los números disponibles avanzan sobre la primera quincena del próximo mes, en el marco del nuevo período especial de reempadronamientos impulsado por la administración departamental.

Trámite gratuito y con requisitos más flexibles

El plazo especial comenzó el pasado 4 de mayo y se extenderá durante sesenta días. En esta oportunidad, además de mantenerse la gratuidad del trámite, también quedó exonerado el pago de la tasa de inspección, tras la aprobación correspondiente de la Junta Departamental.

Otro de los cambios relevantes está vinculado a la flexibilización de requisitos para las transferencias de automotores.

A diferencia de períodos anteriores, ya no es obligatorio presentar el título de propiedad del vehículo. Ahora se admiten alternativas como certificados de compra venta certificados por escribano o cartas poder también certificadas.

Asimismo, presentando libre de prenda, la transferencia puede concretarse mediante la firma de comprador y vendedor.

Unos 15 trámites diarios y posible ampliación de horarios

El secretario del Departamento de Administración, Francisco Bruno, señaló que actualmente se realizan alrededor de 15 trámites diarios de reempadronamiento entre automóviles, camionetas, camiones y motos.

La directora general del Departamento de Administración, Gabriela Santa Cruz, adelantó que la Intendencia evalúa ampliar horarios e incluso habilitar atención durante fines de semana si la demanda continúa creciendo.

“En razón de la agenda se evaluarán potenciales medidas para alcanzar el objetivo trazado de llegar a todos los contribuyentes”, expresó.

Regularizar antes de los controles

Desde la comuna se insistió en la importancia de aprovechar el período excepcional, especialmente porque una vez finalizado se intensificarán los controles en calle.

“Es una muy buena oportunidad la que se brinda, sin costos; ahora pasado el mismo saldremos a realizar los controles respectivos con el personal de tránsito”, indicó Santa Cruz.

La jerarca subrayó además la necesidad de actualizar la base de datos del parque automotor local, tanto para mejorar la recaudación correspondiente como para optimizar la planificación y gestión del tránsito en el departamento.

Según explicó, actualmente resulta imposible determinar con exactitud cuántos vehículos circulan en Durazno con matrículas de otros departamentos.

Empresas, trabajadores y circulación regional

Francisco Bruno sostuvo que el fenómeno involucra distintas situaciones: propietarios que llegan esporádicamente a la ciudad, trabajadores que ingresan diariamente y empresas que operan en Durazno con vehículos empadronados en otros puntos del país.

La realidad también se replica en localidades del interior departamental, donde —según señaló— la respuesta de los contribuyentes viene siendo similar a la observada en la capital.

Recomiendan concurrir personalmente a Tránsito

Las autoridades exhortaron a los interesados a concurrir directamente a la oficina de Tránsito para recibir asesoramiento personalizado sobre la documentación requerida.

“Estamos evitando agendar telefónicamente porque mucha gente llegado el momento de concurrir no tiene la documentación requerida”, explicó Bruno.

Actualmente, una escribana trabaja a tiempo completo en la dependencia para asistir a los contribuyentes en cada situación particular.

Convenios por deudas y multas

Otro de los aspectos destacados del nuevo régimen es la posibilidad de acceder a convenios de pago para quienes mantienen adeudos por patente de rodados o multas de tránsito.

Según indicó Gabriela Santa Cruz, las deudas pueden financiarse hasta en 36 cuotas, permitiendo así concretar el reempadronamiento.

Falta de inspectores y problemas en centros educativos

Más allá del operativo de regularización vehicular, desde la Intendencia se reconoció que existe déficit de inspectores de tránsito para atender la creciente demanda en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades señalaron que actualmente deben alternar presencia entre escuelas y liceos debido a la escasez de personal inspectivo.

Las situaciones más complejas se registran en horarios de ingreso y salida de estudiantes, con infracciones reiteradas como estacionamientos en doble fila, maniobras peligrosas y circulación sin casco.

Uno de los puntos identificados como conflictivos es la zona del colegio Scaffo, próximo al sanatorio de Camedur y la empresa Giordano.

“Son manzanas conflictivas”, sostuvo Santa Cruz, quien explicó que se trabaja en mejoras de señalización y coordinación logística con empresas del entorno.

Analizan cambios en la circulación junto a Terminal

Otro de los temas en estudio es la circulación vehicular en la zona donde anteriormente funcionaba la fuente de la Terminal de ómnibus, sobre avenida Apolo.

Desde la Intendencia se analiza una intervención provisoria que permita mejorar la fluidez del tránsito, especialmente para quienes ingresan a la terminal y deben recorrer varias cuadras para retomar hacia el centro de la ciudad.

Entre las alternativas manejadas figuran la construcción de una dársena o modificaciones sobre el cordón existente.

La definición final quedará supeditada a estudios técnicos vinculados al flujo vehicular y al monitoreo mediante cámaras instaladas en el lugar.