Reempadronamiento gratuito en Durazno por 60 días desde este lunes 4

El Gobierno de Durazno confirmó la apertura de un nuevo período de reempadronamiento gratuito de vehículos con una vigencia de 60 días, que comienza este lunes 4 de mayo. Durante el plazo, los contribuyentes que residen en el departamento y mantienen sus vehículos empadronados en otras jurisdicciones podrán regularizar su situación sin costo.
El beneficio incluye chapa matrícula, libreta de circulación y tasa de inspección de forma totalmente gratuita. La medida busca ordenar el parque automotor, fortalecer la recaudación local y brindar facilidades a los vecinos.
Dónde y cómo realizar el trámite
El trámite se realiza en la División Tránsito del Gobierno de Durazno, ubicada sobre Ruta 5, junto al Bioparque.
🕘 Atención al público: lunes a viernes de 08:15 a 13:30 horas 📞 Agenda previa: 4362 3891 int. 197 / 098 123 757 📧 Correo electrónico: transito@durazno.gub.uy
Requisitos
- Cédula de identidad vigente
- Inspección obligatoria del vehículo
- Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) vigente
- Libreta de circulación (D.I.V.) o denuncia policial por extravío
- Constancia de domicilio: recibos de UTE, OSE, ANTEL o constancia expedida por Seccional Policial
- En caso de actuar por apoderado, carta poder notarial y cédula de identidad vigente del apoderado