Reempadronamiento gratuito en Durazno por 60 días desde este lunes 4

El Gobierno de Durazno confirmó la apertura de un nuevo período de reempadronamiento gratuito de vehículos con una vigencia de 60 días, que comienza este lunes 4 de mayo. Durante el plazo, los contribuyentes que residen en el departamento y mantienen sus vehículos empadronados en otras jurisdicciones podrán regularizar su situación sin costo.

El beneficio incluye chapa matrícula, libreta de circulación y tasa de inspección de forma totalmente gratuita. La medida busca ordenar el parque automotor, fortalecer la recaudación local y brindar facilidades a los vecinos.

Dónde y cómo realizar el trámite

El trámite se realiza en la División Tránsito del Gobierno de Durazno, ubicada sobre Ruta 5, junto al Bioparque.

🕘 Atención al público: lunes a viernes de 08:15 a 13:30 horas 📞 Agenda previa: 4362 3891 int. 197 / 098 123 757 📧 Correo electrónico: transito@durazno.gub.uy

Requisitos

Cédula de identidad vigente

vigente Inspección obligatoria del vehículo

del vehículo Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) vigente

vigente Libreta de circulación (D.I.V.) o denuncia policial por extravío

o denuncia policial por extravío Constancia de domicilio: recibos de UTE, OSE, ANTEL o constancia expedida por Seccional Policial

recibos de UTE, OSE, ANTEL o constancia expedida por Seccional Policial En caso de actuar por apoderado, carta poder notarial y cédula de identidad vigente del apoderado