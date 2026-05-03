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domingo 3 de mayo de 2026

Reempadronamiento gratuito en Durazno por 60 días desde este lunes 4

Chapa matrícula, libreta de circulación y tasa de inspección sin costo. El trámite se realiza en División Tránsito sobre Ruta 5, junto al Bioparque.
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Reempadronamiento gratuito en Durazno por 60 días desde este lunes 4

El Gobierno de Durazno confirmó la apertura de un nuevo período de reempadronamiento gratuito de vehículos con una vigencia de 60 días, que comienza este lunes 4 de mayo. Durante el plazo, los contribuyentes que residen en el departamento y mantienen sus vehículos empadronados en otras jurisdicciones podrán regularizar su situación sin costo.

El beneficio incluye chapa matrícula, libreta de circulación y tasa de inspección de forma totalmente gratuita. La medida busca ordenar el parque automotor, fortalecer la recaudación local y brindar facilidades a los vecinos.

Dónde y cómo realizar el trámite

El trámite se realiza en la División Tránsito del Gobierno de Durazno, ubicada sobre Ruta 5, junto al Bioparque.

🕘 Atención al público: lunes a viernes de 08:15 a 13:30 horas 📞 Agenda previa: 4362 3891 int. 197 / 098 123 757 📧 Correo electrónico: transito@durazno.gub.uy

Requisitos

  • Cédula de identidad vigente
  • Inspección obligatoria del vehículo
  • Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) vigente
  • Libreta de circulación (D.I.V.) o denuncia policial por extravío
  • Constancia de domicilio: recibos de UTE, OSE, ANTEL o constancia expedida por Seccional Policial
  • En caso de actuar por apoderado, carta poder notarial y cédula de identidad vigente del apoderado
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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy