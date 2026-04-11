Raúl Licandro dejó la Junta entre aplausos y elogios de todos los partidos

El orejano Raúl Licandro dejó la banca que ocupaba en la Junta Departamental de Durazno en representación de la lista 1971, en una sesión que terminó siendo un reconocimiento colectivo y transpartidario a su trayectoria en el legislativo local. Los aplausos de ediles de todas las fuerzas políticas presentes en sala marcaron el tono de una despedida que emocionó al propio protagonista.

Licandro queda habilitado para asumir como diputado suplente en la Cámara de Representantes ante próximas licencias de la titular Magela Rinaldi.

Un paso al costado en otro clima político

El paso de Licandro tuvo una dimensión que va más allá de lo individual. Fuentes calificadas señalaron que su renuncia no hubiera tenido el mismo impacto en ambientes políticos de años pasados, marcados por el enfrentamiento y el casi nulo diálogo entre las fuerzas. La diferencia la puso el propio Licandro con su forma de trabajar y el contexto diferente que vive la política departamental.

Fue uno de los representantes de izquierda con mayor incidencia en el proceso del presupuesto quinquenal, aprobado a fines de marzo, donde su apuesta al diálogo y sus aportes técnicos fueron destacados tanto por sus compañeros de bancada como por ediles de otras fuerzas.

Sus palabras al irse

Visiblemente emocionado, Licandro agradeció las palabras recibidas: «Mi reconocimiento al trabajo profesional del funcionariado, así como el respeto que se ha mostrado en esta legislatura para dirimir diferencias. Por más y mejor democracia. El compromiso es el mismo, desde otro lugar… ¡Salú!».

Los elogios de sus pares

El sarandiyense José Rizzo, nuevo titular de la banca orejana e integrante de la Junta desde 2015, fue quizás el más elocuente: «En 11 años muchos dirigentes renunciaron para ocupar otros cargos, pero ninguno se fue con el reconocimiento al trabajo, compromiso, estudio de los temas, fundamentos claros de sus ideas y lealtad política. Así deja su cargo Raúl Licandro, no es pa’ cualquiera».

El edil de la 609 Claudio González fue directo: «Lo voy a extrañar». El sarandiyense Juan Carlos Torres, del Partido Nacional, lo definió como «una persona dura en sus conceptos, que estudió todos los temas. Una persona creíble, que manejó argumentos valederos». El oficialista Juan Andrés Bruno lo describió como «de diálogo, siempre con ánimo constructivo, leal en el trabajo», y agregó que «el éxito de Raúl será el éxito de Durazno todo». El presidente de la Junta, Martín Sastre, lo graficó así: «Cuando se comprometen con un trabajo, se comprometen».

Algorta: «Un interlocutor válido»

El intendente Felipe Algorta también se sumó al reconocimiento: «Tuve en su persona a un interlocutor válido durante el proceso del presupuesto». Aprovechó para reiterar la modalidad de trabajo de su gestión, confirmando que habrá votos para que un representante del Frente Amplio asuma la presidencia del Cuerpo en julio próximo. «Tenemos puertas abiertas desde el ejecutivo para recibir a los ediles de todos los partidos políticos. Nos da tranquilidad y garantía de que al final lo que se termina votando es probablemente lo mejor para Durazno».

Los suplentes de Rizzo en la nueva integración de la bancada serán Silvana Cunha, Conrado Torena y Enrique Antonio.