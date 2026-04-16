Finalmente, Licandro asumió la banca de diputado por Durazno tras la licencia de Rinaldi

El dirigente del movimiento Orejanos, Raúl Licandro, asumió este martes por primera vez la banca de diputado por Durazno en la Cámara de Representantes, supliendo por licencia a la titular del cargo, Magela Rinaldi. El acceso se concretó días después de que la propia legisladora debiera salir a aclarar públicamente —a través de un comunicado— que no había renunciado ni tenía previsto irse de licencia, en respuesta a informaciones que, según afirmó, no se ajustaban a la realidad.

«Emotiva jornada la vivida hoy en el Parlamento del Uruguay. Por primera vez asumimos la banca de diputado por Durazno, supliendo por licencia a la diputada Magela Rinaldi. Con todo el apoyo de Orejanos Durazno y Casa Grande FA, liderada por la senadora Constanza Moreira. Venimos a sumar al trabajo de la bancada frenteamplista, buscando aportar para nuestro departamento, con el mismo compromiso, desde otro lugar», expresó Licandro al término de su participación en la sesión.

El acceso de Licandro a la Cámara llegó en un contexto de cierta tensión informativa. Días antes, la diputada Rinaldi había salido al cruce de versiones que circulaban sobre una supuesta renuncia o licencia de su parte. En un comunicado público, fue explícita: Licandro es suplente, como lo ha sido siempre, y la única novedad era que —hasta su renuncia a la Junta Departamental de Durazno— no estaba en condiciones de ejercer esa suplencia. Rinaldi también aclaró que no se iba de licencia.

Finalmente, sin embargo, la licencia se materializó, y Licandro tuvo su primera jornada parlamentaria como representante de Durazno.

Un momento cargado de simbolismo político

En su mensaje en redes sociales, acompañado de fotografías de la jornada, Licandro no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a figuras que marcaron su trayectoria política y personal.

«Conmigo vino el recuerdo de Panchito Sosa, de Jaime Gorski, de mis viejos, del general Víctor Licandro, y la esperanza de una sociedad más justa y solidaria, en la que todas y todos tengamos un lugar», escribió, para luego agradecer a una serie de compañeros y compañeras de militancia: Sil Cunha, Víctor Rovira, Rodolfo Martínez, Tita Almeida, Jessica Bardanca, Paula Schwedt Lissardy, Silvia Ramírez, Walter Martínez Pisani, Martín Briano y Andrea Venosa, entre otros.

Impacto en la estructura de la lista 1001

El acceso de Licandro al Parlamento no fue ajeno a tensiones en el interior de la izquierda departamental. Fuentes calificadas señalaron que la decisión del dirigente orejano impactó en la estructura de la lista 1001 —el Espacio 1001, vinculado al Partido Comunista—, al punto de que su dirigencia instrumentó cambios en el relacionamiento desde la banca: mayor frecuencia en las reuniones de la Mesa Política y más contacto directo con la ciudadananía.

El hermetismo en las filas de la izquierda local es marcado, pero el clima interno, según las mismas fuentes, dista de ser el ideal.

Un dato de diseño político que tiene consecuencias prácticas: a partir de la renuncia de Licandro a la Junta Departamental, ante futuras licencias de Rinaldi, el primer suplente convocado desde el Parlamento nacional será siempre el dirigente orejano.

El acuerdo González-Licandro, firmado en setiembre de 2024

El origen de esta configuración se remonta a setiembre de 2024, cuando el Partido Comunista y el movimiento Orejanos formalizaron un acuerdo que, en principio, atendería exclusivamente el ámbito nacional. El resultado fue que Aidemar González encabezó la candidatura a diputados por Durazno, con Raúl Licandro en la primera suplencia.

El hoy edil Raúl Curbelo explicó en su momento que el acuerdo reflejaba lo pactado a nivel país, en referencia a la lista al Senado, donde Constanza Moreira ocupó el segundo lugar detrás de Óscar Andrade.

El propio Licandro valoró el acuerdo como «muy potente», destacando la trayectoria común de ambas fuerzas en temas como la reforma de la seguridad social y la oposición a los allanamientos nocturnos. «Esperamos ser un buen canal entre las necesidades del vecino y el Parlamento», afirmó entonces, marcando como objetivo central un cambio en la representación parlamentaria del departamento, que en ese momento estaba en manos del MPP a través de Martín Tierno.