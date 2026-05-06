Presupuesto quinquenal de Durazno pasó a la Asamblea General y entraría en vigencia a fin de junio

El presupuesto quinquenal de la Intendencia de Durazno (IDD) ya está en manos de la Asamblea General. Fuentes cercanas al Ejecutivo departamental indicaron que se espera que la herramienta financiera más importante del período de gobierno entre en vigencia en los últimos días de junio, una vez agotados los plazos legales que tiene el órgano legislativo nacional para analizar el documento y se cumpla con la posterior publicación de los obrados.

Los plazos que se manejan

El cronograma previsto contempla los 40 días que la Asamblea General tiene para estudiar el decreto departamental. En caso de que no se formulen consideraciones durante ese período, el presupuesto quedará definitivamente aprobado y será comunicado a la Intendencia de Durazno para su aplicación efectiva.

Se trata de una etapa procedimental que, aunque suele transcurrir sin sobresaltos, es indispensable para que el documento adquiera fuerza legal y la administración departamental pueda ejecutar las partidas previstas para el quinquenio.

Las observaciones del Tribunal de Cuentas

El dictamen constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República formuló observaciones al proyecto de Presupuesto Quinquenal en los numerales 3.3), 3.5), 4.2), 4.5), 4.8), 4.9), 4.10), 4.11), 4.12), 4.13), 4.14) y 4.18) del informe.

Tras el análisis legislativo, la Junta Departamental aceptó las observaciones contenidas en los numerales 3.3 y 3.5. Respecto a este último, se remitió copia del planillado con la información que había sido omitida, de modo de salvar el reparo formal del organismo de contralor.

Las observaciones que no fueron aceptadas

En contrapartida, la Junta Departamental resolvió no aceptar las observaciones identificadas en los numerales 4.2), 4.5) (parte), 4.8), 4.9), 4.10), 4.11), 4.12), 4.13), 4.14) y 4.18).

El fundamento del legislativo fue que las modificaciones cuestionadas por presunta falta de iniciativa habían sido realizadas con conocimiento y acuerdo previo del Ejecutivo departamental.

Para respaldar esta posición, se remitió tanto al Tribunal de Cuentas como a la Asamblea General el Oficio N.º 94/2026 emitido por el Ejecutivo departamental, documento en el que se expresa su «anuencia y conformidad» con los cambios introducidos durante la discusión legislativa.

Clima político en la recta final

Desde el oficialismo se manifestó «satisfacción por el intenso trabajo desarrollado en la Comisión de Hacienda y por el buen clima de trabajo mantenido, pese a las tensiones políticas registradas en la última semana».

Con el envío del decreto a la Asamblea General, comienza ahora la cuenta regresiva para que Durazno cuente con su hoja de ruta presupuestal para los próximos cinco años.