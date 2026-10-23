Durazno tiene $4 millones anuales para proyectos vecinales y el FA propone cómo ponerlos en marcha

El presupuesto departamental de Durazno contempla una partida de $4 millones anuales para que los vecinos puedan elegir proyectos destinados a sus barrios y localidades, pero el mecanismo todavía necesita una reglamentación para comenzar a funcionar. Ante esta situación, el Frente Amplio anunció que elevará al Ejecutivo una propuesta para poner en marcha el presupuesto participativo previsto en el artículo 128 del plan quinquenal 2026-2030.

El planteo fue realizado por el edil Claudio González durante los asuntos previos de la sesión de la Junta Departamental del jueves 22 de octubre.

«Pero si un programa está en el presupuesto y no se reglamenta, es como si no existiera», advirtió el legislador al reclamar que se avance en la implementación de distintas herramientas sociales previstas para el actual período de gobierno.

González señaló que el capítulo 5 del presupuesto contempla programas vinculados con vivienda, deporte, emprendedores, construcción de veredas y participación ciudadana, cuya aplicación considera fundamental para responder a las necesidades de la población.

Cómo funcionarían los proyectos elegidos por los vecinos

La propuesta de reglamentación del Frente Amplio contempla un procedimiento para que organizaciones y vecinos puedan presentar iniciativas destinadas a mejorar sus comunidades.

Según explicó González, podrían participar comisiones vecinales, instituciones deportivas, culturales y educativas, así como grupos de ciudadanos que se organicen para atender una necesidad concreta de su barrio o localidad.

El planteo busca facilitar la presentación de proyectos mediante diferentes dependencias públicas, entre ellas la Intendencia, los municipios, las juntas locales y los centros de integración barrial.

Las iniciativas serían evaluadas posteriormente por una comisión técnica que podría estar integrada por funcionarios de Obras, Hacienda y Promoción Social.

Esa instancia permitiría determinar cuáles proyectos son viables y están en condiciones de avanzar.

Las propuestas que superen la evaluación serían publicadas para que la ciudadanía elija cuáles deben ejecutarse con los recursos del presupuesto participativo.

«Esto es democracia, es democracia participativa, que los vecinos elijan qué propuestas llevar adelante para su localidad», expresó González.

El edil sostuvo que se trata de una herramienta utilizada en otros departamentos, como Montevideo, Canelones y Paysandú, y consideró que su aplicación representaría una experiencia novedosa para Durazno.

«La plata ya está presupuestada»

El legislador destacó que los recursos para desarrollar el programa ya fueron contemplados en el presupuesto quinquenal.

El artículo 128 establece una partida de $4 millones por año, destinada a financiar proyectos mediante mecanismos de participación ciudadana.

«La plata ya está presupuestada. Con la reglamentación le damos la forma para que llegue a la gente», afirmó.

El presupuesto participativo no constituye un planteo nuevo de González. En octubre de 2025, El Acontecer informó sobre una primera propuesta de la bancada frenteamplista, que ya contemplaba la presentación de iniciativas vecinales, una evaluación técnica y una instancia de votación ciudadana.

Posteriormente, la Junta Departamental aprobó el presupuesto quinquenal 2026-2030, en el que González señala que quedó contemplada una partida anual de $4 millones para desarrollar ese mecanismo.

La intervención de este jueves apunta ahora a avanzar desde la previsión presupuestal hacia su aplicación efectiva.

González anunció que la bancada haría llegar al Ejecutivo departamental el viernes 23 de octubre un proyecto de reglamentación, como aporte al proceso.

Reconoció que la facultad de reglamentar corresponde al gobierno departamental, pero señaló que desde el Frente Amplio pretenden colaborar para acelerar la puesta en funcionamiento del programa.

Reclaman activar también las ayudas a emprendedores y deportistas

El presupuesto participativo no fue el único programa sobre el que González pidió avances.

El edil valoró que la semana anterior hubiera ingresado a la Junta la reglamentación del programa de construcción, refacción y acondicionamiento de veredas, aunque sostuvo que el mismo camino debe seguirse con las demás herramientas previstas.

En particular, mencionó las ayudas a emprendedores, deportistas y organizaciones sociales y culturales.

Sobre este último programa, señaló que existe una partida de $5,4 millones para el quinquenio, que podría resultar importante para instituciones deportivas, organizaciones comunitarias y representantes del deporte departamental.

González indicó que su equipo continuará elaborando propuestas de reglamentación para acercarlas al Ejecutivo durante las próximas semanas.

«Hay programas que no deberían demorarse más, como por ejemplo el apoyo a los emprendedores, a deportistas y a organizaciones sociales y culturales», sostuvo.

Finalmente, expresó que la intención de su bancada es que todos esos mecanismos queden reglamentados antes de terminar 2026, de manera que los recursos previstos puedan comenzar a llegar a sus destinatarios.

El planteo deja así una cuestión concreta para los próximos meses: transformar las partidas aprobadas en programas operativos, con reglas de acceso, procedimientos definidos y posibilidades reales de participación para los vecinos de Durazno.