Combustibles sin aumentos en noviembre: la nafta seguirá a $90,45 y el gasoil a $62,79

Los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios durante noviembre en Uruguay. El Poder Ejecutivo resolvió conservar los valores actuales de la nafta, el gasoil y el supergás, pese a que los precios de referencia indicaban aumentos de aproximadamente $ 3 por litro en las gasolinas y $ 20 en el gasoil 50S. La decisión fue comunicada este viernes 30 de octubre y regirá desde el domingo 1.º de noviembre.

Con esta resolución, la nafta Súper 95 continuará a $ 90,45 por litro, mientras que el gasoil 50S permanecerá en $ 62,79. El supergás también mantendrá su precio de $ 93,56 por kilogramo.

Cuánto costarán los combustibles en noviembre

Los precios máximos de venta al público serán los siguientes:

Combustible Precio Nafta Súper 95 $ 90,45 por litro Nafta Premium 97 $ 93,01 por litro Gasoil 50S $ 62,79 por litro Gasoil 10S $ 72,05 por litro Supergás $ 93,56 por kilogramo

Los restantes combustibles tampoco tendrán modificaciones.

El Gobierno evitó trasladar aumentos de hasta 31,3 %

De acuerdo con los precios de venta al público de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), su aplicación habría significado un incremento del 3,3 % en las gasolinas y del 31,3 % en el gasoil 50S.

En términos concretos, esos ajustes representarían alrededor de $ 3 adicionales por litro de nafta y $ 20 por litro de gasoil.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió mantener los valores actuales, dando continuidad a la estrategia de amortiguación que aplica desde abril para moderar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

La medida se adoptó en un contexto de inestabilidad del mercado energético internacional, vinculado especialmente al conflicto en Medio Oriente.

Por qué se mantienen los precios

El Ministerio de Industria, Energía y Minería explicó que la decisión responde a una evaluación mensual realizada junto con ANCAP, en la que se consideran las proyecciones del precio internacional del petróleo, la situación financiera de la empresa estatal y las condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento.

La normativa vigente permite suspender transitoriamente el mecanismo habitual de ajustes cuando existen circunstancias excepcionales en el mercado nacional o internacional.

Esa posibilidad se viene utilizando desde abril de 2026.

En octubre, el Gobierno había dispuesto un aumento de los combustibles, aunque inferior al que surgía de los valores de referencia. En aquella oportunidad, la nafta Súper pasó a $ 90,45 y el gasoil 50S a $ 62,79.

Para noviembre, en cambio, se resolvió no aplicar nuevos incrementos.

El Ministerio sostuvo que la capacidad de refinación de ANCAP contribuye a sostener esta política de amortiguación, cuyo objetivo es evitar que las fluctuaciones del mercado internacional se trasladen íntegramente a los consumidores uruguayos.