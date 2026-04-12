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domingo 12 de abril de 2026

Sarandí del Yí entregó su POA 2026 con las obras viales como prioridad

Por Lectura: 2 minutos
Sarandí del Yí entregó su POA 2026 con las obras viales como prioridad
Pavimentación de calles, bacheo y mantenimiento de carpeta asfáltica, son parte del objetivo trazado

El Municipio de Sarandí del Yí entregó esta semana su Programa Operativo Anual (POA) 2026 ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el apoyo técnico de la Intendencia de Durazno. El documento fue aprobado y suscrito por el intendente Felipe Algorta, el alcalde Mario César Pereyra y los integrantes del Concejo Municipal.

La instancia se enmarca en los lineamientos del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios (FIGM), herramienta clave para el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Las obras viales como eje del quinquenio

El gran objetivo trazado para 2026 es la inversión en obras viales: pavimentación de calles, bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica. Desde el municipio se subrayó que estas acciones no son solo para este año, sino que forman parte de una estrategia sostenida durante todo el quinquenio, orientada a mejorar la infraestructura urbana de Sarandí del Yí.

Para optimizar el mantenimiento y el uso de los recursos, el municipio trabaja en forma coordinada con el servicio de información geográfica de la Intendencia de Durazno y OSE, relevando y mapeando las zonas más afectadas por cortes en la carpeta asfáltica.

Qué es el POA municipal

El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento que plasma la planificación operativa del gobierno local con horizonte anual, estableciendo objetivos concretos, actividades, metas, indicadores y recursos. Los actores involucrados son la Comisión Sectorial de Descentralización, los Gobiernos Departamentales, los Municipios y la OPP.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.