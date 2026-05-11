Plan Invierno en Durazno: hay 70 personas en situación de calle a atender, informaron en la Junta

La edil del Frente Amplio Ester Rodríguez informó en la sesión del 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno sobre la reciente actividad mantenida en el marco del lanzamiento del Plan Invierno en el departamento, tras haber asistido como integrante de las comisiones de Convivencia y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales.

El ámbito que coordina la respuesta

«Asistimos a la convocatoria de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales. Esta mesa es el ámbito donde nuestro gobierno coordina esfuerzos entre los distintos organismos para dar una respuesta articulada a los ciudadanos más vulnerables», explicó la edil.

Y enmarcó el rol del cuerpo legislativo departamental: «Desde nuestro rol en esta Junta Departamental, que como bien sabemos es un ámbito de contralor, asesoramiento y resonancia de los temas locales, nos interiorizamos sobre el desafío que este invierno nos plantea».

Los números del relevamiento

Rodríguez compartió los datos actualizados que se manejaron en la Mesa: «Según los datos actualizados por la Policía Comunitaria, contamos con un relevamiento de 50 personas en situación de calle, que se suman a las 20 que ya residen y reciben atención constante en el refugio de 24 horas«.

En total, 70 personas serán objeto de la atención coordinada durante los próximos meses.

La edil destacó el esfuerzo de los organismos involucrados: «Es importante resaltar el esfuerzo que se está realizando para asegurar que la locación y la logística sean las adecuadas, todos los participantes de esta mesa. Estamos ante un desafío logístico importante para nuestro departamento, y es nuestra tarea como ediles visibilizar que el Estado está presente para dar respuestas a estas 70 personas».

El Programa 365 como pilar

Rodríguez subrayó que el operativo se apoya en una política nacional permanente: «Queremos destacar que este operativo se apoya en el Programa 365. Este es un pilar fundamental de la política social actual que funciona los 365 días del año para asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan».

Y explicó en qué consiste: «El programa consiste en el abordaje directo, la captación y el seguimiento social y sanitario de las personas en situación de calle, evitando que la ayuda sea algo temporal y buscando una contención integral».

Respaldo a la Mesa Interinstitucional

La edil cerró su intervención con un respaldo expreso a la articulación que se está llevando adelante: «Desde nuestra banca respaldamos las acciones que la Mesa Interinstitucional viene planificando. Entendemos que la problemática es compleja, pero estamos convencidos de que en el compromiso de todas las instituciones involucradas, Durazno podrá dar una respuesta humana y eficiente en estos meses de frío».

Solicitó que sus palabras sean enviadas a la Intendencia Departamental, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Mesa Interinstitucional de Durazno.