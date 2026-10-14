Un plan integral contra las inundaciones del Yí reúne gestiones en Países Bajos y ante Fonplata

La Intendencia de Durazno procura avanzar en la elaboración de un plan integral para afrontar las crecidas del río Yí, mediante gestiones académicas y financieras que involucran a instituciones de Uruguay, Países Bajos y al organismo regional Fonplata.

En ese marco, el intendente Felipe Algorta participa de una misión oficial a Países Bajos, invitado por la Universidad de Delft, que mantiene vínculos de cooperación académica con la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

El objetivo es generar las condiciones para elaborar un masterplan que permita abordar de manera integral la problemática de las inundaciones que periódicamente afectan a la ciudad de Durazno.

Conocimiento técnico para una problemática recurrente

Las crecidas del río Yí representan uno de los principales desafíos de planificación territorial e infraestructura que enfrenta la capital departamental.

La propuesta impulsada por la administración busca incorporar conocimiento especializado para estudiar alternativas que permitan mejorar la respuesta de la ciudad ante estos episodios.

El trabajo previsto apunta a superar intervenciones aisladas y avanzar hacia una estrategia que contemple las características del territorio, la dinámica del río y las necesidades de la población.

La cooperación con la Universidad de Delft y UTEC permitiría incorporar capacidades académicas y técnicas al proceso de planificación.

Gestiones para financiar el proyecto

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la obtención de recursos para financiar la elaboración del plan.

Según informó Algorta antes de viajar, existen conversaciones avanzadas con Fonplata, organismo regional de financiamiento para el desarrollo, con el objetivo de procurar apoyo económico para el trabajo técnico.

La posibilidad de acceder a ese financiamiento representa una de las gestiones que la administración busca concretar, aunque todavía no se ha comunicado la aprobación definitiva de los recursos.

Una estrategia para el futuro de la ciudad

La Intendencia pretende que el eventual plan integral constituya una base técnica para definir intervenciones futuras frente a las inundaciones.

El proyecto deberá establecer prioridades, analizar alternativas y aportar elementos para las decisiones que se adopten en materia de infraestructura y ordenamiento territorial.

Por el momento, la iniciativa se encuentra en etapa de gestiones institucionales y búsqueda de acuerdos, sin que se haya anunciado un cronograma definitivo para su elaboración o ejecución.

La posibilidad de contar con un instrumento de planificación de estas características constituye una de las líneas de trabajo que el gobierno departamental busca desarrollar para atender un problema histórico de Durazno.