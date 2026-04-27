El edil Andrés Pereyra propuso generar un ámbito de coordinación entre la Intendencia de Durazno y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para facilitar el traslado de personas liberadas desde la cárcel local hacia sus departamentos de origen. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de reinserción social y evitar situaciones de vulnerabilidad en la ciudad.

El planteo fue elevado al intendente Felipe Algorta, en el entendido de que se trata de una problemática que requiere articulación institucional.

Liberados que no son del departamento

Pereyra señaló que una proporción significativa de las personas privadas de libertad en la Unidad N.º 18 no son oriundas de Durazno, lo que genera dificultades al momento de recuperar la libertad.

Según explicó, muchas de estas personas enfrentan obstáculos inmediatos para regresar a sus lugares de residencia habitual, quedando en una situación de vulnerabilidad en el propio territorio donde fueron liberadas.

Impacto social y en la convivencia

El edil advirtió que esta situación no solo afecta las posibilidades de reinserción, sino que también tiene consecuencias en el entorno local.

Mencionó impactos vinculados a la convivencia, el uso del espacio público y la presión sobre los servicios sociales del departamento.

Propuesta de coordinación institucional

La iniciativa plantea avanzar en un mecanismo que permita, cuando exista voluntad del liberado, facilitar su traslado mediante herramientas como pasajes o coordinación logística.

El objetivo es que las personas puedan reinsertarse en su entorno familiar y comunitario, lo que, según Pereyra, representa una medida de bajo costo y con potencial impacto positivo tanto en lo social como en el orden público.

Antecedente y disposición a colaborar

El edil recordó que una propuesta similar fue presentada por el senador Rodrigo Blas en Maldonado, lo que refuerza la pertinencia de abordar el tema también en Durazno.

Finalmente, expresó su disposición a colaborar en el diseño e implementación de la iniciativa, destacando la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para dar respuesta a este tipo de situaciones.