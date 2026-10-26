Pereyra pidió que Hacienda explique los posibles déficits de la Intendencia y reclamó prepararse para El Niño

El edil del Partido Nacional Andrés Pereyra pidió que la Junta Departamental de Durazno convoque a las autoridades de Hacienda para profundizar en las previsiones de posibles déficits municipales durante 2027 y 2028. Al mismo tiempo, reclamó que la Comisión de Convivencia se reúna con el Comité Departamental de Emergencias para conocer los recursos y las medidas previstas ante los efectos del fenómeno de El Niño.

El planteo fue realizado durante la sesión del jueves 22 de octubre, cuando Pereyra vinculó la situación financiera de la Intendencia con la necesidad de contar con recursos suficientes para responder a eventuales inundaciones y otras contingencias.

Su intervención tuvo como punto de partida las declaraciones del director de Hacienda, Jorge Reyna, quien anticipó que la administración cerraría 2026 con superávit, aunque podría registrar resultados deficitarios en los dos ejercicios siguientes.

El edil consideró que esas previsiones merecen un análisis inmediato, especialmente ante un escenario climático que podría exigir mayores gastos en asistencia, infraestructura y recuperación de zonas afectadas.

La posibilidad de un déficit que encendió la preocupación

Pereyra manifestó su sorpresa por las declaraciones de Reyna y señaló que los duraznenses no estaban acostumbrados a escuchar advertencias sobre posibles resultados negativos en las cuentas municipales.

Según expresó, hacía por lo menos 24 años que no se hablaba públicamente de un escenario de esas características en la Intendencia.

Las afirmaciones que motivaron su intervención fueron publicadas por El Acontecer el 16 de octubre, cuando Reyna explicó que la administración prevé superávit en 2026 y posibles déficits en 2027 y 2028.

En aquella entrevista, el director de Hacienda sostuvo que los eventuales resultados negativos responderían a una mayor ejecución de inversiones y obras, aprovechando los recursos acumulados durante el primer año del presupuesto.

La administración pretende recuperar posteriormente el equilibrio financiero y terminar el período de gobierno con superávit.

Pereyra, sin embargo, entiende que la posibilidad de cerrar ejercicios con déficit debe ser examinada por la Junta.

Por esa razón, solicitó que la Comisión de Hacienda actúe con celeridad y requiera explicaciones al jerarca sobre las proyecciones económicas.

«La mejor respuesta ante una emergencia comienza mucho antes»

La segunda parte del planteo estuvo relacionada con los pronósticos climáticos para el período 2026-2027.

Pereyra señaló que las advertencias sobre un episodio intenso de El Niño obligan a fortalecer la planificación departamental, particularmente por los antecedentes de inundaciones que tiene Durazno.

En ese contexto, pidió que la Comisión de Convivencia de la Junta, de la cual forma parte, se reúna a la brevedad con el Comité Departamental de Emergencias.

La intención es conocer los planes disponibles, los recursos comprometidos y las responsabilidades de cada organismo para responder ante eventuales situaciones críticas.

«La mejor respuesta ante una emergencia es aquella que comienza mucho antes de que la emergencia ocurra», afirmó.

El edil considera que la Junta debe involucrarse con anticipación para contar con información suficiente y poder adoptar resoluciones con rapidez cuando sean necesarias.

La preocupación por el uso de los recursos públicos

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la relación entre los fondos nacionales destinados a emergencias y la capacidad económica de la administración departamental.

Pereyra mencionó recursos del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y aludió a una cifra de 17 millones de pesos para 2026, aunque en su exposición no detalló el alcance presupuestal de ese monto ni su distribución.

Consideró necesario conocer cómo se coordinarán los recursos nacionales y departamentales para atender necesidades de mantenimiento urbano, asistencia social e infraestructura.

«Por un lado, nos van a dar millones de pesos para atender la necesidad de mantenimiento urbano, social o de infraestructura y, por el otro lado, nos están avisando que hay déficit», expresó.

Su preocupación apunta a que una eventual emergencia no encuentre a la Intendencia con dificultades para afrontar los gastos que le corresponden.

Pereyra sostuvo que resultaría preocupante que el departamento necesitara solicitar apoyo extraordinario al Gobierno nacional por insuficiencia de recursos propios, en caso de que estos no hubieran sido administrados adecuadamente.

Por eso insistió en que el momento de examinar las previsiones financieras y los mecanismos de respuesta es ahora, antes de que puedan producirse nuevas situaciones críticas.

El Niño y los antecedentes de inundaciones en Durazno

El escenario climático mencionado por Pereyra tiene antecedentes concretos en el departamento.

En agosto, El Acontecer informó sobre las advertencias del SINAE ante la posibilidad de nuevas crecidas del río Yí durante el desarrollo de El Niño.

El Sistema Nacional de Emergencias también mantuvo reuniones con las autoridades departamentales para coordinar medidas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Los informes meteorológicos disponibles proyectan una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal durante los últimos meses de 2026, con posibilidad de que las condiciones asociadas a El Niño se mantengan durante parte de 2027.

Esas previsiones no significan que puedan anticiparse con certeza inundaciones de determinada magnitud, pero constituyen una referencia para preparar los sistemas de respuesta.

Pereyra entiende que, frente a ese escenario, los órganos legislativos departamentales deben conocer de primera mano la planificación prevista por los organismos competentes.

Los comités locales de Carmen y Sarandí del Yí

El edil también recordó la existencia de estructuras locales de emergencia vinculadas a los municipios de Ciudad del Carmen y Sarandí del Yí.

A su entender, estos ámbitos deben formar parte de una coordinación que abarque tanto a la capital como al interior del departamento.

Durante la exposición distinguió las funciones del Comité Departamental de Emergencias, responsable de la planificación estratégica, y las del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), que tiene a su cargo la coordinación operativa y logística.

Pereyra considera necesario que la Junta mantenga contacto con esas estructuras para conocer sus necesidades y las medidas que se están adoptando.

Pidió intervención de dos comisiones y comunicación al intendente

Al finalizar, Pereyra formalizó dos solicitudes.

Por un lado, pidió que la Comisión de Convivencia mantenga una reunión con el Comité Departamental de Emergencias para conocer los preparativos frente al escenario climático.

Por otro, reclamó que la Comisión de Hacienda analice las declaraciones de Jorge Reyna y profundice en las perspectivas económicas de la administración para 2027 y 2028.

También solicitó que sus palabras fueran trasladadas al intendente Felipe Algorta, a los organismos departamentales de emergencia y al SINAE.

El planteo reúne así dos asuntos que Pereyra considera estrechamente relacionados: la responsabilidad de administrar los recursos públicos y la necesidad de anticiparse a situaciones que puedan exigir gastos extraordinarios.

Su preocupación quedó resumida en una aspiración al cerrar la intervención: que Durazno esté preparado para afrontar las emergencias y que la Intendencia no termine sus ejercicios con déficit.