De 3 a 18: los pases en comisión se sextuplicaron en la Intendencia de Durazno

Los pases en comisión registrados en la Intendencia de Durazno pasaron de tres a 18 entre marzo de 2025 y setiembre de 2026. En apenas un año y medio, la cifra se multiplicó por seis, en un contexto de crecimiento de este mecanismo en todo el Estado uruguayo, donde actualmente se contabilizan 3.003 funcionarios bajo ese régimen.

Los datos surgen de un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), elaborado en respuesta a un pedido de información del diputado colorado Horacio de Brum y divulgado en los últimos días por el diario El País.

El documento también ofrece información sobre la utilización de los pases en comisión en el Parlamento. Entre los representantes de Durazno, el diputado nacionalista José Domingo Rielli aparece con cinco funcionarios asignados mediante este mecanismo, el máximo general permitido por la legislación.

Las cifras vuelven a colocar bajo discusión la utilización de una herramienta legal que permite trasladar temporalmente funcionarios entre organismos públicos, pero cuyo registro presenta limitaciones para conocer quién solicita los pases y qué tareas desempeñan sus beneficiarios.

Quince pases más en la Intendencia de Durazno

La evolución registrada en la comuna constituye uno de los datos más significativos del informe desde la perspectiva departamental.

En marzo de 2025 se contabilizaban tres pases en comisión vinculados a la Intendencia de Durazno. En setiembre de 2026, la cantidad ascendía a 18.

La diferencia es de quince pases adicionales y representa una multiplicación por seis de la cifra inicial.

El período analizado comprende también el cambio de autoridades departamentales ocurrido en julio de 2025, cuando comenzaron las nuevas administraciones surgidas de las elecciones municipales.

Durazno no fue la única intendencia donde creció la utilización del régimen. Rocha pasó de 46 a 71 pases, Florida de 28 a 49, Canelones de 72 a 87 y Río Negro de siete a 17, según los datos difundidos.

En otros departamentos ocurrió lo contrario. Rivera redujo su registro de 59 a 46 y Cerro Largo de 42 a 36, entre otros casos.

El crecimiento observado en Durazno no permite establecer por sí solo si existieron incumplimientos de la normativa. Para evaluar cómo se está utilizando este mecanismo sería necesario conocer el detalle de los pases registrados, sus fundamentos y las funciones que desempeñan los funcionarios comprendidos.

Casi 500 pases más en todo el país

El aumento también aparece reflejado en las cifras nacionales.

Según la ONSC, el 1.º de marzo de 2025 había 2.506 pases en comisión, mientras que a mediados de setiembre de 2026 el Registro de Vínculos con el Estado contabilizaba 3.003.

Son 497 casos más en aproximadamente dieciocho meses.

La tendencia no comenzó en este período. A fines de 2018, el organismo registraba 1.895 funcionarios bajo el mismo régimen.

El incremento reabre un debate recurrente sobre la organización del Estado, el traslado de recursos humanos entre dependencias y los mecanismos disponibles para controlar estas decisiones.

El informe también señala que Presidencia de la República, considerada como organismo, registra 553 pases en comisión. Entre los ministerios, Desarrollo Social aparece con 89 y Salud Pública con 71.

Rielli utiliza el máximo de cinco pases permitidos

En el Parlamento, el relevamiento permite conocer cuántos funcionarios trabajan en los equipos de diputados y senadores mediante pases en comisión.

La normativa establece, como regla general, un límite de cinco funcionarios por legislador.

El diputado nacionalista por Durazno, José Domingo Rielli, figura con cinco pases en comisión, por lo que se encuentra entre los parlamentarios que alcanzan ese máximo.

No se trata de una situación exclusiva del representante duraznense. Más de treinta legisladores de distintos partidos políticos aparecen en la misma condición, de acuerdo con la información difundida.

El documento también identifica situaciones de parlamentarios con seis pases registrados, por encima del límite general, un aspecto que plantea interrogantes sobre la aplicación y el control de los cupos correspondientes.

En cuanto a la diputada frenteamplista por Durazno, Magela Rinaldi, su nombre no aparece individualizado entre los legisladores con uno o con cinco pases en el listado reseñado por El País.

La publicación señala que los parlamentarios no comprendidos en esos grupos, ni en los casos excepcionales de seis, cuentan con entre dos y cuatro funcionarios en comisión. Sin embargo, la información difundida no permite precisar individualmente la cantidad correspondiente a Rinaldi.

Cómo funciona el régimen de pases en comisión

El sistema existe en Uruguay desde 1953 y ha sido objeto de sucesivas modificaciones legales.

Permite que un funcionario público pase temporalmente a desempeñar tareas en otro organismo, habitualmente para brindar asistencia a autoridades del Poder Ejecutivo, intendentes o legisladores.

Durante ese período, el trabajador mantiene su vínculo funcional y continúa percibiendo la remuneración correspondiente al organismo de origen.

En los casos previstos expresamente por la legislación, el pase tiene carácter preceptivo, lo que significa que el organismo de procedencia debe concederlo cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Este mecanismo no equivale a una nueva contratación ni supone necesariamente un aumento de la cantidad total de funcionarios públicos, aunque modifica la distribución del personal y de los recursos humanos disponibles entre organismos.

Un registro que todavía deja preguntas sin responder

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que la propia Oficina Nacional del Servicio Civil reconoce limitaciones en la información que reúne el Registro de Vínculos con el Estado.

El sistema permite identificar los organismos de origen y destino, así como los movimientos de funcionarios, pero no registra de manera específica qué autoridad solicita cada pase ni quién lo autoriza.

Tampoco reúne información detallada sobre las funciones que desempeñaba cada funcionario antes del traslado y las tareas que pasa a cumplir en su nuevo destino.

Estas limitaciones dificultan una evaluación completa de los cupos y de las características de cada pase.

El diputado Horacio de Brum, que solicitó la información, cuestionó las dificultades para controlar centralizadamente el régimen y planteó la necesidad de introducir modificaciones.

Entre sus iniciativas figura una propuesta legislativa para restringir el carácter preceptivo de los pases y reducir a dos los funcionarios que cada legislador pueda tener mediante este mecanismo.

La discusión trasciende, por tanto, la cantidad de funcionarios registrados: también involucra la transparencia, la distribución de personal y las posibilidades de fiscalización.

En Durazno, el salto de tres a 18 pases en comisión deja un dato concreto para ese debate. La evolución está documentada; conocer las funciones y los fundamentos de cada traslado permitiría comprender mejor las razones de ese crecimiento y su impacto en la administración departamental.