Proyectan un pasaje subterráneo entre la plaza de juegos y el parque de la Hispanidad

El proyecto primario de la plaza de juegos en construcción en la zona del parque de la Hispanidad contempla la posibilidad de conectar ambos espacios públicos por vía subterránea. La iniciativa, aún en etapa preliminar, busca resolver el paso seguro de vecinos entre dos áreas de uso recreativo separadas hoy por la ruta.

Una comunicación más fluida y segura

Altas fuentes comunales informaron que la propuesta se elevará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), organismo con competencia sobre la traza vial involucrada. El objetivo central del planteo es lograr una comunicación más fluida entre la plaza de juegos y el parque de la Hispanidad, evitando que el tramo de ruta adyacente se transforme —en la práctica— en una calle urbana más de la ciudad, con los riesgos que eso implica para el tránsito peatonal, especialmente de niños.

El terreno lo permite

De acuerdo al informe elaborado por los técnicos que intervienen en el proyecto, los niveles del terreno permitirían el desarrollo de la obra. Ese dato resulta clave para viabilizar la propuesta: la topografía natural del entorno facilitaría la ejecución del pasaje sin intervenciones estructurales de gran envergadura sobre la ruta.

La iniciativa ahora queda supeditada a la evaluación que realice el MTOP, paso imprescindible para avanzar hacia un proyecto ejecutivo y, eventualmente, una obra concreta.