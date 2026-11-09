Close Menu
lunes 9 de noviembre de 2026

El Partido Nacional homenajeará a mujeres revolucionarias este miércoles en Durazno

Por Lectura: 2 minutos
Imagen informativa de El Partido Nacional homenajeará a mujeres revolucionarias este miércoles en Durazno
Blancos tributan homenaje a mujeres revolucionarias en la casa del partido en Durazno

El Partido Nacional realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 19:00 horas, un homenaje a mujeres revolucionarias del pasado y del presente, en su sede departamental de Durazno. La actividad es organizada por el espacio Somos Idea y contará con la participación especial de la historiadora María Julia Burgueño.

El encuentro busca reconocer el aporte de mujeres que marcaron distintas épocas y destacar su participación en los procesos históricos y en la sociedad actual.

Un homenaje al protagonismo femenino

La propuesta, denominada «Homenaje a mujeres revolucionarias, del pasado y del presente», tendrá lugar en la Casa del Partido Nacional, ubicada en calle Rivera casi Eusebio Píriz.

Con la participación de Burgueño, la actividad propone recuperar y mantener presente el papel que distintas mujeres han desempeñado en la historia y en la sociedad.

La sede nacionalista, espacio de encuentro

Desde su apertura, la Casa del Partido Nacional viene siendo escenario de actividades impulsadas por dirigentes, jóvenes y mujeres de la colectividad.

La intención de sus referentes es que el local no funcione únicamente como sede de reuniones políticas, sino también como lugar de encuentro para la participación, el intercambio y la organización de iniciativas durante todo el año.

El homenaje del miércoles se inscribe en esa propuesta de actividades abiertas a la comunidad.

EL CLIMA EN DURAZNO
Despejado 17°C Despejado
Sensación 17° · Máx 22° · Mín 10°
Ver pronóstico →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Visita del papa: cortes en ruta 5 y accesos a Florida desde Durazno
Visita del papa: cortes en ruta 5 y accesos a Florida desde Durazno
#2
Hospital Policial: habrían descartado el cuerpo de una bebé con residuos médicos
Hospital Policial: habrían descartado el cuerpo de una bebé con residuos médicos
#3
De Durazno a 850.000 usuarios: FEPREMI celebró donde nació su red asistencial
De Durazno a 850.000 usuarios: FEPREMI celebró donde nació su red asistencial
#4
Roy Berocay, Lourdes Ferro, música y libros: cuatro días gratis en Durazno
Roy Berocay, Lourdes Ferro, música y libros: cuatro días gratis en Durazno
#5
«Nos olvidamos de la infancia»: edil propone baños familiares en la nueva terminal de Durazno
«Nos olvidamos de la infancia»: edil propone baños familiares en la nueva terminal de Durazno

Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.