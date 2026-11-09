El Partido Nacional realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 19:00 horas, un homenaje a mujeres revolucionarias del pasado y del presente, en su sede departamental de Durazno. La actividad es organizada por el espacio Somos Idea y contará con la participación especial de la historiadora María Julia Burgueño.

El encuentro busca reconocer el aporte de mujeres que marcaron distintas épocas y destacar su participación en los procesos históricos y en la sociedad actual.

Un homenaje al protagonismo femenino

La propuesta, denominada «Homenaje a mujeres revolucionarias, del pasado y del presente», tendrá lugar en la Casa del Partido Nacional, ubicada en calle Rivera casi Eusebio Píriz.

Con la participación de Burgueño, la actividad propone recuperar y mantener presente el papel que distintas mujeres han desempeñado en la historia y en la sociedad.

La sede nacionalista, espacio de encuentro

Desde su apertura, la Casa del Partido Nacional viene siendo escenario de actividades impulsadas por dirigentes, jóvenes y mujeres de la colectividad.

La intención de sus referentes es que el local no funcione únicamente como sede de reuniones políticas, sino también como lugar de encuentro para la participación, el intercambio y la organización de iniciativas durante todo el año.

El homenaje del miércoles se inscribe en esa propuesta de actividades abiertas a la comunidad.