El Partido Nacional inaugura este martes su Casa del Partido en Durazno

La dirigencia nacionalista cristalizó en los últimos días un caro anhelo: contar con un local para el desarrollo de la actividad política en la ciudad de Durazno. La inauguración oficial de la Casa del Partido se concretará este martes 28 de abril a las 19:00 horas, en el marco de los 190 años de la colectividad tradicional.

Ubicación céntrica, a pasos de la Jefatura de Policía

La nueva sede funcionará en calle Rivera 647, a pocos metros de la Jefatura de Policía de Durazno, en una ubicación de alto tránsito y visibilidad dentro del centro de la ciudad. El inmueble fue alquilado mientras se avanza en la definición de los pasos a seguir con la sede propia adquirida años atrás en la intersección de calles Eusebio Píriz y Morquio, un inmueble que actualmente se encuentra en peligro de derrumbe.

La solución transitoria —pero con presencia real en el territorio— permite al partido retomar la dinámica orgánica sin esperar a la eventual recuperación o reconstrucción del inmueble original.

«El futuro se construye con presencia, compromiso y unidad»

La inauguración se realizará bajo el slogan «porque el futuro se construye con presencia, compromiso y unidad», una consigna alineada con el aniversario número 190 del Partido Nacional y con el objetivo de fortalecer la actividad interna en un departamento históricamente asociado a la colectividad.

Durazno, uno de los pocos departamentos sin sede partidaria

La falta de una sede partidaria en Durazno era una situación llamativa a nivel nacional. El departamento figuraba entre los pocos del país sin local propio para el desarrollo de actividades políticas del Partido Nacional, hecho que meses atrás llevó al propio titular del Directorio, Álvaro Delgado, a impulsar una movida específica en procura de un local para sesionar.

La apertura de la Casa del Partido en Rivera 647 cierra así una carencia histórica y abre una nueva etapa en la vida orgánica del nacionalismo duraznense.