Partido Nacional reclamó en Durazno la esencialidad del puerto

El Directorio blanco sesionó en Durazno, pidió declarar la esencialidad del sistema portuario y cuestionó la gestión agropecuaria del Gobierno.

El Directorio del Partido Nacional sesionó el lunes 21 en Durazno y colocó el conflicto portuario en el centro de su agenda: aprobó una declaración reclamando al Gobierno la esencialidad de los servicios, cuestionó la actuación del Ministerio de Trabajo y también criticó la gestión del Ministerio de Ganadería. La jornada incluyó reuniones con dirigentes e instituciones locales y un encuentro con el intendente Felipe Algorta. La realización de la sesión en Durazno y el reclamo sobre el puerto fueron confirmados por el propio Partido Nacional.

La visita se realizó en el marco de las actividades por los 190 años del Partido Nacional y formó parte de la política del Directorio de alternar sus reuniones entre Montevideo y distintos departamentos del país.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a Julio Arrillaga, histórico militante nacionalista de Durazno, de 97 años, mientras que por la tarde las autoridades partidarias mantuvieron contacto con el intendente Felipe Algorta y otros referentes locales.

Delgado pidió declarar la esencialidad

El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, señaló que la reunión en Durazno permitió analizar distintos asuntos de actualidad, aunque el conflicto en el sistema portuario ocupó buena parte de la conferencia posterior.

El Partido Nacional ya había emitido el 8 de setiembre una declaración advirtiendo, desde su perspectiva, sobre las consecuencias que el conflicto podía tener para la producción, el empleo, el comercio exterior, la competitividad y la imagen internacional del país.

Posteriormente, el Gobierno dispuso servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata. Los ministerios de Trabajo y de Transporte establecieron esa medida con carácter transitorio para preservar la seguridad y continuidad operativa de la terminal durante el conflicto.

Para el Directorio nacionalista, sin embargo, esa resolución resultó insuficiente ante la continuidad y extensión de las medidas.

“El 8 de setiembre el Directorio sacó una declaración donde advirtió las consecuencias del conflicto para la producción y para el empleo, para el comercio exterior y para la competitividad, y sobre todo para la imagen exterior del Uruguay, y se le pedía al Gobierno hacerse cargo”, expresó Delgado.

El dirigente sostuvo que la situación se agravó con la extensión de las medidas a otras terminales y reclamó la intervención del Poder Ejecutivo.

“El conflicto ya no es contra una empresa, ni contra el Gobierno, sino contra el país”, afirmó.

La declaración aprobada en Durazno exige al Gobierno, particularmente a los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, y Transporte y Obras Públicas, que actúen ante la situación. El texto sostiene que la declaración de esencialidad debería utilizarse para garantizar el funcionamiento portuario.

Delgado también cuestionó la conducción del ministro de Trabajo, Juan Castillo, al considerar que su actuación durante el conflicto ha estado más próxima a los planteos sindicales.

Heber planteó voto secreto en los sindicatos

Durante la conferencia también intervino el integrante del Directorio Luis Alberto Heber, quien planteó que las decisiones sindicales vinculadas a medidas de paro deberían resolverse mediante voto secreto.

“La democracia alcance de una vez a los sindicatos. Los trabajadores deben votar por voto secreto y obligatorio, y un paro tendría más fuerza de esa manera”, expresó.

Según Heber, ese mecanismo permitiría que sean los propios trabajadores quienes determinen las medidas a adoptar en conflictos que pueden tener consecuencias sobre otras actividades laborales y productivas.

Delgado cuestionó la gestión de Fratti

Otro de los temas abordados fue la situación del sector agropecuario y el discurso pronunciado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, durante el cierre de la Expo Prado 2026.

Delgado valoró positivamente la intervención del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, pero realizó una evaluación crítica de la gestión del Ministerio.

“La gestión del Ministerio de Ganadería es muy mala”, sostuvo, y agregó que, a su juicio, “este ministerio ha sido hasta ahora más discurso que acción”.

También cuestionó aspectos del discurso de Fratti y sostuvo que existen problemas vinculados a competitividad y diferentes sectores productivos que requieren respuesta.

Desde el Gobierno, en cambio, el Ministerio de Ganadería presentó durante el cierre de la Expo Prado un balance centrado en medidas sobre agua, producción familiar, sanidad animal, acceso a la tierra, competitividad y apertura de mercados.

Una sesión del Directorio en el interior

Delgado también destacó que la presencia del Directorio en Durazno forma parte de una estrategia partidaria de recorrer el interior y reunirse con instituciones y organizaciones locales.

“La descentralización está en el ADN del Partido Nacional”, afirmó durante la jornada.

Además del conflicto portuario, en la reunión se abordaron temas vinculados a la Rendición de Cuentas, las actividades por los 190 años del partido, la futura elección de autoridades de la Juventud y un programa nacional de capacitación.

LA DECLARACIÓN

El documento aprobado en Durazno sostiene que los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno no lograron, a juicio del Partido Nacional, encaminar el conflicto y reclama la declaración de esencialidad para asegurar la operativa portuaria. La declaración fue firmada por Álvaro Delgado, Armando Castaingdebat, Gloria Rodríguez y María de Lima.