Del desencanto en Baygorria al festejo en Río Negro: la planta solar irá a M´Bopicuá

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, confirmó que la planta solar inicialmente prevista para Pueblo Baygorria se instalará en el predio de M´Bopicuá, un histórico terreno de 250 hectáreas con fuerte carga simbólica para el país: allí iba a levantarse la pastera de ENCE antes del conflicto binacional con Argentina. La decisión, tomada por el presidente Yamandú Orsi tras el planteo del intendente duraznense Felipe Algorta, reconfigura el mapa de inversiones energéticas y abre una nueva etapa para Río Negro.

«Para Río Negro es una noticia muy importante, abre una nueva oportunidad para el desarrollo local y para la generación de empleo», expresó Levratto.

Levratto: «El predio tiene todas las condiciones»

El jefe comunal de Río Negro admitió que el anuncio del gobierno nacional lo tomó en cierta manera por sorpresa, aunque destacó que el predio seleccionado reúne las características necesarias para albergar la obra.

Levratto recordó que desde la Intendencia de Río Negro ya se había ofrecido el departamento para recibir inversiones y que el predio de M´Bopicuá tiene «todas las condiciones» tanto en superficie como en infraestructura disponible para recibir la planta de energía fotovoltaica de UTE.

M´Bopicuá: de la pastera frustrada al parque industrial

El predio elegido tiene una historia particular que lo ubica entre los sitios más emblemáticos del debate productivo uruguayo. Fue el lugar donde originalmente se iba a instalar la planta de celulosa de ENCE, proyecto que quedó sin efecto tras el conflicto con Argentina por las pasteras.

Tras la caída de aquel emprendimiento, el terreno —de 250 hectáreas— fue adquirido cerca de 2011 mediante un fideicomiso entre la Intendencia de Río Negro y el Banco República (BROU) por aproximadamente 5 millones de dólares. La operación fue concretada bajo la administración del entonces intendente Omar Lafluf, con la intención declarada de generar un parque industrial en la zona.

En la actualidad, el predio alberga la planta de Alimentos Fray Bentos y, según las autoridades riónegrenses, conserva capacidad para recibir nuevas inversiones productivas. La llegada del parque solar se suma así a un proceso de desarrollo industrial que el departamento viene impulsando desde hace más de una década.

Algorta: «Cuando fui director de UTE desarrollamos un proyecto y quiero continuarlo»

En paralelo al festejo riónegrense, la desazón se instaló en Pueblo Baygorria y entre actores políticos del departamento de Durazno. En diálogo con el diario El País, el intendente Felipe Algorta volvió a fundamentar la postura que llevó al traslado del proyecto.

Algorta recordó que Baygorria «es un pueblo de UTE», en el sentido de que fue construido en torno a la represa hidroeléctrica, con viviendas para los funcionarios del ente. Recién hace dos años recibió la calificación legal de pueblo, y actualmente atraviesa, según el jefe comunal, «casi un estado de abandono».

«La Intendencia le está pidiendo a UTE que la deje intervenir para poder desarrollarla como se hizo con el pueblo Palmar en Soriano», donde existe otra represa hidroeléctrica y se llevó adelante un proceso similar, explicó.

«Háganlo a 500 metros, y conviven los dos proyectos»

Sobre el diferendo concreto por el parque solar, Algorta reiteró que el proyecto energético y el turístico pueden convivir en Baygorria, pero en ubicaciones distintas.

«Cuando fui director de UTE desarrollamos un proyecto y yo soy el intendente y quiero continuarlo. Hace dos años se dictó una ley por la cual se declaró a Baygorria pueblo y conminó a los distintos organismos a que intervengan. Se anuncia este parque solar que celebramos, pero la ubicación es en la falda del lago, en la joya natural explotable a futuro. Entonces decimos que en ese lugar no es conveniente, háganlo a 500 metros, en otro predio de UTE, que no hay problema y conviven los dos proyectos, parque solar y desarrollo turístico», indicó el intendente.

«UTE no tiene un plan de desarrollo en el pueblo»

Algorta fue más allá y planteó una crítica de fondo al rol del ente energético en Baygorria: «Siempre manifesté mi voluntad para ayudar en el tema, para desarrollar Baygorria, y sacarle un peso a la UTE, porque UTE no tiene un plan de desarrollo en ese pueblo. Es una empresa eléctrica y no está con el tema».

«Nosotros estamos ofreciendo hacernos cargo, pero si nos ponen un parque solar en un lugar con posibilidad de explotar turísticamente, nos liquidan el desarrollo», agregó.

El intendente lamentó que el emprendimiento no se desarrolle «en el lugar que debería», pero celebró «que no se arruine el potencial turístico, que es un desarrollo a 50 años. Queremos un futuro real de desarrollo. Le ponés un montón de fierros al lugar con potencial turístico y lo liquidás».

«La renovación de la represa no emplea a gente de Baygorria»

Consultado sobre el impacto laboral de la decisión en Durazno, Algorta sostuvo que no cree que la relocalización del parque solar quite fuentes laborales al departamento. Como argumento, mencionó lo que ocurre actualmente con las obras de renovación de la represa hidroeléctrica:

«Actualmente se está renovando la represa y en la obra no hay nadie trabajando que sea de Baygorria, y hay muy pocos de otras zonas del departamento», afirmó el jefe comunal.

Dos departamentos, dos realidades

La decisión presidencial deja entonces un cuadro contrastante. Mientras Río Negro celebra la llegada de una inversión de USD 30 millones que generará 30 megavatios a la red eléctrica nacional y 120 puestos directos de trabajo durante 18 meses —en un predio emblemático como M´Bopicuá—, en Durazno la oposición frenteamplista cuestiona con dureza la decisión del ejecutivo departamental y los vecinos de Baygorria lamentan que la inversión finalmente se haya ido hacia otro departamento.

El debate sobre el modelo de desarrollo para Baygorria —entre la apuesta energética inmediata y el plan turístico de largo plazo— continuará en los próximos meses, mientras en M´Bopicuá comenzará a cobrar forma el parque que UTE había proyectado para Durazno.