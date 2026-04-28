La posibilidad de que Durazno albergue uno de los parques solares previstos en el plan energético nacional volvió a tomar impulso tras la reunión mantenida entre ediles del Frente Amplio y autoridades nacionales del área energética. De ese intercambio surgió que la continuidad del proyecto en Baygorria depende ahora de definiciones del gobierno departamental.

Según lo trasladado tras los contactos con la ministra y representantes de UTE, la instalación no está caída, pero sí condicionada a que la Intendencia levante las medidas cautelares vigentes.

Un proyecto que se mantiene, pero con cambios en su ejecución

El plan original contempla la instalación de cuatro parques solares en el interior del país, incluyendo a Durazno. Sin embargo, debido a las medidas adoptadas a nivel departamental, la radicación en Baygorria podría concretarse en una etapa posterior.

Desde filas frenteamplistas se indicó que “estaba todo dado” para que la planta se instalara en Durazno, pero que la situación cambió tras la presentación de recursos que interrumpieron el proceso, lo que llevó a considerar otras localizaciones, como el departamento de Río Negro.

A pesar de ello, el proyecto sigue vigente dentro de la planificación nacional.

Inversión millonaria y generación de empleo

De acuerdo al comunicado difundido tras las reuniones con autoridades nacionales, el parque fotovoltaico previsto para Durazno tendría una capacidad de 30 megavatios, con una inversión estimada en 30 millones de dólares.

El emprendimiento implicaría además la generación de más de 120 puestos de trabajo durante su construcción, con un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

Este desarrollo forma parte de un plan más amplio que apunta a incorporar 600 MW de energía renovable en el país durante el actual quinquenio.

Diálogo abierto y pedido a la Intendencia

El gobierno nacional y UTE manifestaron su voluntad de mantener el diálogo con la Intendencia de Durazno para destrabar la situación generada por las medidas cautelares.

En ese sentido, el ente energético ya presentó un recurso administrativo para intentar revertirlas. Desde el Frente Amplio se insistió en que la decisión final sobre la continuidad del proyecto en el departamento depende del intendente.

También se solicitó que el Ejecutivo departamental haga público el proyecto de polo turístico que motivó las acciones adoptadas, incluyendo su ubicación, financiamiento y cronograma.

Gestiones políticas para destrabar el conflicto

Gabriel Montes de OCA (PC) con la ministra Cardona

En paralelo, se desarrollan contactos a nivel político para intentar encauzar la situación. En ese contexto, el edil colorado Gabriel Montes de Oca mantuvo una reunión con autoridades nacionales vinculadas al área energética.

Tras el encuentro, manifestó expectativas de que las gestiones permitan alcanzar un entendimiento entre UTE y la Intendencia de Durazno.

El objetivo común, según expresó, es que el departamento no pierda la oportunidad de albergar la planta fotovoltaica, apostando al diálogo como herramienta central para resolver el diferendo.