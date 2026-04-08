Sarandí del Yí proyecta parque ecológico con miradores en el Malbajar

El Municipio de Sarandí del Yí avanza en el diseño del «Parque Ecológico Malbajar», un proyecto que contempla la creación de un espacio público con mirador, sendero, fauna y flora autóctona sobre el arroyo Malbajar, en continuación de los Bulevares Pereyra y Aparicio Saravia, desde el gimnasio hacia el arroyo.

El arquitecto Juan Carlos Apolo se reunió en la sede del municipio con el alcalde Prof. Mario César Pereyra y la arquitecta Lucía Núñez para avanzar en la planificación. El proyecto ya está contemplado en el presupuesto y fue elevado al Ejecutivo departamental y a la Junta Departamental.

Una historia que viene de lejos

El alcalde Pereyra recordó que el interés por el arroyo Malbajar como espacio de valor paisajístico tiene antecedentes concretos: hace trece años, un grupo de treinta estudiantes de la Facultad de Arquitectura visitó Sarandí del Yí y destacó el potencial del arroyo. Ahora, el hijo del ex intendente Apolo —quien trabaja en la Intendencia— fue convocado para dar forma técnica a esa visión. «Lo invitamos a trabajar sobre esto», contó Pereyra.

Qué tendrá el parque

El proyecto apunta a convertir la zona en un espacio recreativo y de conciencia ambiental. Además del mirador y el sendero, se plantarán diversas especies de árboles en los puntos que indiquen los técnicos y se traerán aves al lugar. «Habrá fauna, distintas especies de árboles que se plantarán donde indiquen los técnicos; también se traerán aves», explicó el alcalde.

Un elemento clave para la viabilidad del proyecto es la solución del saneamiento: actualmente los residuos del bañado desaguan al Malbajar, pero la proyección es que en un futuro no lejano esa salida se redirija hacia el rincón sobre el río Yí. «A ese bañado no llegará el saneamiento. Este lugar hay que acondicionarlo para que sea algo lindo y distinto», enfatizó Pereyra.