Mieres, crítico con Orsi: «tras un año de inercia, comenzó a tomar decisiones equivocadas»

El ex ministro Pablo Mieres se mostró preocupado con un gobierno que, sostiene, durante el primer año puso de manifiesto una «ausencia total» de iniciativa. Habló de inercia, de falta de agenda, y lamentó que en 2026 haya comenzado a tomar medidas que, no duda, «van en dirección equivocada».

Como de muchos años a esta parte, en tiempos no electorales, el líder del Partido Independiente volvió a Durazno para reunirse con dirigentes y adherentes de la colectividad. «Estar, acompañar, escuchar y al mismo tiempo transmitir las ideas que la colectividad viene manejando», definió.

Casupá, movilidad y educación: los desaciertos que marca

Entre los desaciertos en que considera ha incurrido la administración de Yamandú Orsi, Mieres citó las decisiones tomadas para tratar de solucionar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. «El camino de la construcción de la represa de Casupá no es el correcto«, afirmó.

En materia de movilidad —agregó— «se han dado idas y vueltas, se han enredado mucho con la avenida 18 de Julio en Montevideo, cuando el principal problema está marcado en los corredores de la zona suburbana».

Y respecto a la educación, también cuestionó la metodología elegida: «Ahora arrancaron con una convocatoria para un Congreso de Educación, cuando en realidad lo que hay que hacer es cambiar la educación».

Seguridad Social: la advertencia sobre la edad de retiro

En otro orden de cosas, Mieres define al «diálogo social» como un acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. «Puede llevar a que las mejoras de sostenibilidad del sistema logradas por nosotros con la ley del año 2023 se reviertan por concepción de incorporar nuevamente una dinámica de baja de la edad de retiro. Ningún país como el nuestro tiene una edad de retiro inferior a los 65 años».

Sostiene que volverla a los sesenta años generará una catástrofe de sostenibilidad del sistema. «A ello hay que agregarle que están tocando el mecanismo de las AFAP. Las dos cosas violando una resolución ciudadana, por el voto popular en el plebiscito de octubre de 2024, que resolvió rechazar estas iniciativas. Es algo particularmente grave porque se supone que hay que respetar las decisiones de iniciativa popular».

Las palabras que recuerdan a la dictadura

Recordó que, con sorpresa, semanas atrás escuchó al senador Daniel Brenta decir que las decisiones plebiscitarias no están grabadas en piedra.

«Desde la época de la dictadura no escuchaba una afirmación de ese tipo. Después del plebiscito del año 1980 algún militar dictador dijo algo parecido, pero después no. Que un senador de la República diga cosas como esas me parece muy grave», añadió el dirigente independiente en la ciudad de Durazno.

«Intempestiva» reacción de Cardona por la radicación del parque solar

Mieres fue particularmente crítico de la forma con que el gobierno nacional manejó la radicación del parque solar en la localidad de Baygorria.

«Atrás de todo surge una sospecha dado que el problema no es tal. Lo que ocurrió fue que el intendente de Durazno le transmitió a la ministra de Industria la necesidad de mover en unos cientos de metros el lugar de la inversión porque ese predio tenía valor turístico. Ofreció un predio alternativo y velocidad para resolver el cambio, pero frente a ello la reacción de la ministra Fernanda Cardona fue intempestiva».

Y avanzó sobre el trasfondo político que percibe: «La sospecha nace de que el cambio de departamento coincide con que Durazno es un departamento con un gobierno de un partido de la oposición —Nacional— y Río Negro —lugar ahora elegido— es del Frente Amplio».

Sostiene que Durazno tenía derecho a contar con dicha inversión y no existieron razones de fondo para su posterior traslado.