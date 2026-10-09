Oscar Rodríguez cuestionó el flechado de 25 de Agosto y advirtió que en la bancada blanca «ya está todo definido»

El proyectado flechado de la calle 25 de Agosto volvió a generar diferencias en la Junta Departamental de Durazno, esta vez desde las propias filas del Partido Nacional. Durante la sesión del jueves 8 de octubre, el edil Oscar Rodríguez manifestó su oposición a la medida y cuestionó que, según su percepción, los votos de la bancada oficialista ya estuvieran definidos sin haber podido expresar su posición.

Rodríguez sostuvo que existen alternativas menos costosas para mejorar la circulación en esa zona de la ciudad y advirtió sobre los inconvenientes que podría generar la modificación del tránsito. También recordó que 25 de Agosto ya había tenido circulación en un único sentido y que posteriormente se decidió revertir esa disposición.

La intervención dejó planteada una discrepancia dentro del oficialismo ante una propuesta que deberá ser considerada por los ediles.

«Quedé molesto realmente»

Al comenzar su exposición, Rodríguez explicó que no tenía previsto intervenir durante la sesión, pero que decidió hacerlo luego de lo sucedido en una instancia de la bancada nacionalista.

«Quise meter una opinión y no pude hacerlo porque aparentemente ya está todo definido el tema de los votos para el flechado de la calle 25 de Agosto», expresó.

El edil señaló que, en su condición de suplente, no integra ninguna comisión, aunque recordó que anteriormente había planteado en el plenario distintas alternativas para resolver los problemas de circulación en esa arteria.

«Entonces quedé molesto realmente», afirmó.

Su cuestionamiento estuvo dirigido tanto al procedimiento de discusión como al contenido de la propuesta. Según indicó, dentro de su agrupación existen otros integrantes que tampoco comparten el cambio de circulación.

«Nosotros, en ese sentido, no nos vamos a mover de donde estamos. Tenemos algunos integrantes de la agrupación que estamos en contra del flechado», manifestó.

Rodríguez sostuvo que las decisiones de esta naturaleza requieren discusión y cuestionó la posibilidad de aprobar iniciativas sin considerar las posiciones discrepantes.

«Estamos cayendo en que nos vienen cosas de allá y levantamos la mano», expresó, antes de agregar que en su agrupación esa forma de proceder no se dará.

Más adelante volvió sobre su malestar: «Como que nos pasan las planadoras a veces y eso no está bien».

Propuso un semáforo y modificaciones en el estacionamiento

El edil planteó que los problemas de tránsito en 25 de Agosto podrían abordarse mediante medidas puntuales, sin necesidad de modificar completamente el sentido de circulación.

Entre sus propuestas mencionó la instalación de un semáforo en la esquina de 25 de Agosto y Artigas y la posibilidad de establecer estacionamiento sobre un único lado de la calle durante dos o tres cuadras hacia el sur, a partir de Artigas.

También propuso trasladar los espacios reservados para motocicletas hacia calles transversales, como 18 de Julio y Rivera, para liberar espacio de circulación.

Rodríguez insistió en que estas modificaciones podrían ponerse a prueba antes de adoptar una solución de mayor alcance.

«¿Por qué no probamos?», preguntó durante su intervención.

En su opinión, estas alternativas permitirían evaluar mejoras con una inversión menor y sin introducir cambios que podrían generar nuevos inconvenientes para vecinos y conductores.

Una propuesta que ya había sido revisada por la Intendencia

El debate se produce después de que la administración departamental resolviera revisar el alcance de los cambios de circulación inicialmente previstos.

En junio, El Acontecer informó sobre la licitación de las obras de señalización y reordenamiento del tránsito, que incluían intervenciones en seis arterias de la ciudad.

Posteriormente, tras una etapa de consultas con vecinos, el Ejecutivo optó por avanzar de forma gradual. En julio se informó que el flechado al este de ruta 5 había perdido fuerza y que la única modificación que seguía firme era la de 25 de Agosto.

La decisión fue reafirmada en septiembre, durante la presentación del nuevo director de Tránsito y Convivencia, Juan Andrés Bruno, cuando la Intendencia volvió a anunciar el cambio de circulación de norte a sur en 25 de Agosto.

Es precisamente esa medida la que Rodríguez considera que debería ser reconsiderada.

Recordó que 25 de Agosto ya había sido flechada

Otro de los argumentos utilizados por Rodríguez fue el antecedente de la propia calle, cuyo sentido de circulación había sido modificado en el pasado y luego restablecido.

El edil recordó que esa decisión fue revertida durante la administración del exintendente Carmelo Vidalín y sostuvo que debieron existir razones para dejar sin efecto el cambio.

«Estuvo flechada 25 de Agosto y tuvieron que volver para atrás. Entonces estamos cayendo en que nos vienen cosas de allá y levantamos la mano», señaló.

Rodríguez también cuestionó las modificaciones que, según explicó, se introdujeron en el alcance de la propuesta.

En particular, mencionó que inicialmente se había planteado extender el flechado hasta Juan Bautista de León, pero posteriormente se estableció como límite la calle 18 de Julio.

A su entender, ese cambio respondió a las dificultades de circulación que la medida podría ocasionar en el entorno de CAMEDUR.

Según afirmó, de aplicarse la modificación originalmente considerada, quienes salieran desde ese sector hacia la ruta tendrían que recorrer nueve cuadras en lugar de dos.

«Hay que andar un poco en la ciudad»

El edil insistió en que cualquier modificación debería contemplar el funcionamiento cotidiano del tránsito en la zona y las dificultades que enfrentan quienes circulan habitualmente por allí.

«Hay que andar un poco en la ciudad, hay que andar en esa zona, hay que recorrer», manifestó.

Rodríguez aseguró que los inconvenientes que, a su juicio, podría provocar el flechado terminarían haciéndose visibles una vez implementada la medida.

También sostuvo que buena parte de la prensa local considera inoportuno el cambio, una valoración que presentó como parte de los argumentos para reconsiderar la iniciativa.

«Para mí es importante porque nosotros, a veces, cuando tenemos que hacer llegar a la población, vamos a la prensa», expresó.

Pidió que se reconsidere la propuesta

Sobre el final de su intervención, Rodríguez señaló que esperaba que el asunto fuera tratado la semana siguiente y solicitó a sus compañeros que reflexionaran antes de adoptar una decisión.

«Espero que tomen conciencia y que recapaciten sobre este tema», manifestó.

Finalmente, pidió que sus palabras fueran remitidas a la Comisión de Tránsito de la Junta Departamental y al Ejecutivo departamental.

La intervención dejó en evidencia que la propuesta de flechar 25 de Agosto no cuenta con el respaldo unánime de los representantes nacionalistas y que, al menos desde la posición expresada por Rodríguez, todavía existen alternativas que deberían ser consideradas antes de resolver el cambio.