Orsi celebró los 215 años de la Batalla de Las Piedras con un discurso de tres pilares

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó este lunes 18, en Las Piedras, que el desarrollo con inclusión es uno de los pilares del rumbo del Gobierno y sostuvo que incluir implica «tener claro quiénes son y dónde están los más rezagados», en línea con la tradición artiguista y la búsqueda de una sociedad más integrada y equitativa.

«Hoy, como ayer, cuando se trata de los más vulnerables, nos precisamos todos», subrayó durante el acto por el 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras.

Una batalla que fue más que un triunfo militar

Orsi indicó que la batalla liderada por José Artigas no fue solo un triunfo militar, sino también el nacimiento del Ejército oriental y el surgimiento de un espíritu común de unidad frente a los desafíos que la dominación europea enfrentaba.

Recordó además el liderazgo de Artigas, «conductor que siempre estuvo convencido de que no podía abandonar a su gente, en particular, a los más desprotegidos».

Tres pilares del Gobierno

El presidente expresó que, al asumir el compromiso patriótico que la rica historia impone, «caminamos hacia el futuro con un rumbo claro», con tres premisas como guía.

1. Defensa de la soberanía

El primer pilar es la defensa de la soberanía, con el sentido estratégico de identificar el lugar del país en el mundo y en la región.

«Reconocemos nuestra ubicación en este punto del planeta, siendo entrada fluvial del continente, con la abundancia de nuestros suelos fértiles, existencia de agua dulce, importancia de frontera seca con el país más poderoso de América del Sur. Todo esto nos pone en permanente alerta en un mundo que evoluciona plagado de injusticia e incertidumbre», manifestó.

Advirtió que «el crimen organizado no conoce fronteras y los ataques llegan de plataformas tecnológicas sofisticadas» y llamó a adaptarse a los tiempos con visión, estrategia y tecnología.

Orsi también vinculó la defensa nacional con la situación de los más vulnerables: detalló que desde hace diez días, el Sistema Nacional de Emergencias atiende a diario a 3.200 personas, que el Ejército contribuyó con 104.000 platos de comida y habilitó entre 25.000 y 30.000 plazas para que la gente se resguarde del frío.

2. Vocación republicana

Como segundo pilar, mencionó la vocación republicana. Sostuvo que la igualdad de oportunidades ante la ley es el eje de la lucha cotidiana y que la seguridad es condición determinante de libertad.

«La democracia y la libertad no se negocian, el respeto a las instituciones está fuera de discusión y la legitimidad que el soberano confiera en las urnas no se discute», afirmó. Anunció que los ministros concurrirán al Parlamento cada vez que sean llamados.

Subrayó también la necesidad de mantener la separación de poderes y que los intereses políticos partidarios no interfieran en la independencia de la administración de justicia.

«Prefiero construir puentes que siempre permitan el encuentro entre los orientales», aseveró el mandatario.

3. Desarrollo con inclusión

Orsi citó como tercer pilar el desarrollo con inclusión, definición central en la visión artiguista. «Inclusión es tener claro quiénes son y dónde están los más rezagados, cuáles son las necesidades más inmediatas y qué herramientas nos aseguran que no son simples parches, y aplicarlas», enfatizó.

Las reformas anunciadas

Adelantó que, fruto del diálogo, se reformará en la próxima Rendición de Cuentas el sistema de transferencias destinadas a la infancia, para potenciar y comprender a más personas. También se asignarán más recursos para combatir la pobreza infantil y mejorar la cobertura para niños y adolescentes, unificando los instrumentos dispersos y aumentando el valor de las prestaciones.

El presidente también señaló que se atenderá un problema que, a partir de la última reforma jubilatoria, afecta a una cantidad importante de personas que no pueden trabajar hasta los 65 años, ya sea por las exigencias físicas o porque no es sencillo conseguir un empleo nuevo.

«Prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora», expresó.

El cierre con Artigas

Orsi cerró su discurso con una cita del prócer: «Como dijo Artigas en 1801: Cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los intereses particulares».

Luego recibió a los chasques que partieron desde la localidad de Sauce, en Canelones, y la plaza Independencia, en Montevideo. Colocó una ofrenda floral en el obelisco y observó el desfile militar, policial y de caballería gaucha.

Las autoridades presentes

Al acto también asistieron el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz; los ministros de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; Interior, Carlos Negro; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y la alcaldesa de Las Piedras en funciones, Mirta Correa.